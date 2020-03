אורי ששון: זה יהיה הזוי אם האולימפיאדה תידחה

בוקר טוב, או בוקר מוזר? בימים אלו כל אחד מאיתנו מתמודד עם אי ודאות כזה או אחר וזה משאיר הרבה שאלות בלי תשובות! זה קשה. וכשחושבים על זה יותר ויותר זה מעלה את מפלס החרדה. לאורך הקריירה שלי כספורטאי אולימפי חוויתי כמה ״מקרי אי ודאות״ ולמדתי איך להתמודד גם איתם. כן תהיה אולימפיאדה? לא תהיה אולימפיאדה? היום בשעה 15:00 אני פותח שאלות ותשובות כאן אצלי באינסטגרם ואתם מוזמנים להכנס ולשאול כל מה שבא לכם! יאללה בואו - אני אהיה שם

