בחרתם: הקלאסיקו, משחק העונה והדרבי במילאן

קלאסיקו, משחק עונה בסמי עופר ומהפך קסום בדרבי: אתם בחרתם - אלו המשחקים שלא תשכחו #כנסו_לסטורי

A post shared by ONE (@one.co.il) on Mar 16, 2020 at 12:19am PDT