עסקים כרגיל: בוזגלו שומר על הכושר גם בבית

החיים מלאים בחוסר וודאות. לפעמים מדובר בחוסר וודאות קטן ולא מציק, אבל לפעמים התחושה הזאת יכולה לתפוס הרבה מקום. מאז שאני בספורט אני זוכרת את עצמי חדורת מטרה עם כוח רצון להצליח לא קל לכולנו להתמודד עם חוסר וודאות. חשוב להמשיך להאמין ולזכור את המטרה , להתאמן בכל הכוח ולעבוד קשה גם אם המצב לא כל כך ברור ואין וודאות לגבי מתי והאם זה יקרה בקרוב. הייתי אמורה עכשיו לצאת לתחרויות קריטריון אולימפיות אבל בגלל המצב החירום העולמי דחו אותם . מבינה שהדרך היחידה להתמודד להיות סבלנית ואופטימית מה שיכול לעזור לי לשמור על מצב הרוח הטוב ואנרגיה גבוהה גם במצבי חוסר וודאות מאחלת לכולנו להיות חזקים, סבלניים וחדורי מטרה בתקופה הזאת ולא לוותר לעצמנו בדרך ההצלחה שנעבור את התקופה הזאת בשלום והמון בריאות לכולם. @herbalife.il @bridgestonetires @suzuki_israel @olympicteamisrael @unitedworldwrestling #קורונה #חוסרוודאות #מוטיבציה #אופטימיות #אנרגיותחיוביות #בריאות #covid_19 #tokyo2020

A post shared by Ilana Kratysh (@ilana.kratysh) on Mar 14, 2020 at 12:07pm PDT