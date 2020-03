"הזדמנות היסטורית", "זיזו בונה על הברנבאו"

01/03/2020 10:57 מאת מערכת ONE



הרגע הגדול של הליגה הספרדית יגיע הערב (ראשון, 22:00) כשריאל מדריד וברצלונה יעלו על הדשא בסנטיאגו ברנבאו לקלאסיקו השני של העונה, בזמן שהחבורה מקטלוניה מוליכה את הטבלה בהפרש של שתי נקודות על פני היריבה מהבירה. ONE מביא לכם את כל העדכונים החיים עד לשריקת הפתיחה על הדשא במדריד. הקלאסיקו, כמו כל משחקי הליגה הספרדית, ישודר בערוץ ONE למנויי yes ,HOT סלקום TV ופרטנר TV.

12:20: המשלחת של ברצלונה שכוללת את השחקנים, הצוות המקצועי ויתר אנשי המנהלה נחתה במדריד לקראת המפגש הגדול

11:04: שחקן העבר של ברצלונה, אלברט פרר, המשמש פרשן של לה ליגה, יודע על מי ברצלונה צריכה להסתמך: “עם מסי תמיד יש צ’אנס שמשהו טוב יקרה”.

8:22: ב’מארקה’ פרסמו את ההרכבים המשוערים שלהם למשחק:

ריאל מדריד: טיבו קורטואה, דניאל קרבחאל, רפאל וראן, סרחיו ראמוס, פרלאן מנדי, קאסמירו, פדריקו ואלוורדה, טוני קרוס, לוקה מודריץ’, ויניסיוס ג’וניור וקארים בנזמה.

ברצלונה: מארק אנדרה טר שטגן, נלסון סמדו, ג’רארד פיקה, קלמנט לנגלה, ג’וניור פירפו, סרחיו בוסקטס, ארתור, פרנקי דה יונג, ארתורו וידאל, אנטואן גריזמן וליאו מסי.

7:00: כותרות העיתונים בקטלוניה ומדריד ראו אור. ב’ספורט’ הקטלוני הצהירו שמדובר ב”הזדמנות היסטורית”, בעוד ש’במונדו דפורטיבו’ מתכוננים ל”אירוע ענק”. ב’אס’ המדרידאי לעומת זאת, טוענים ש”זיזו בונה על הברנבאו”, בעוד שב’מארקה’ מופיע איור בו הקפטנים מושכים את גביע האליפות כל אחד לכיוונו מעל הכיתוב: “הלב הפועם של הליגה”.