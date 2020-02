כהן נגד חוק המתאזרחים: הכל הולך כאן הפוך

25/02/2020 06:21 מאת משה ברדה



ג'ייק כהן (שחר גרוס)

נבחרת ישראל ניצחה אמש (שני) את רומניה 63:87 במוקדמות היורובאסקט ולאחר המשחק התקבלה הכותרת המרכזית כאשר ג׳ייק כהן, שחקנה של מכבי תל אביב, העלה ציוץ לטוויטר שהראה את שמחתו לאחר הניצחון עת שהוא מבקש לשלוח מסר על נושא כאוב עבורו: "אל אל, Home-grown or not home-grown great win tonight as a team", כתב, והתייחס להסכם החדש שנחתם הקיץ בכל הנוגע למתאזרחים בכדורסל הישראלי.

כזכור, טרם פתיחת העונה נחתם הסכם חדש בין מנהלת הליגה לארגון השחקנים אשר בין היתר מגדיר מי נחשבים כמתאזרחים ותיקים, מי חדשים ומי כישראלים לכל דבר כאשר על מתאזרחים חדשים חלים קנסות על הקבוצות של 200,000 ש״ח על הראשון, 300,000 ש"ח על השני ובמידה וישנו שלישי אז הוא כבר תופס מקום של זר.

כהן שוחח בלעדית עם ONE על הנושא שבגינו התבטא לא אחת ברשתות החברתיות, וכבר עכשיו חשוב לציין כי הקפטן של מכבי תל אביב שמתפקד גם כסגן הנשיא של ארגון שחקני היורוליג, ייחשב בעונה הבאה על פי החוקים שייכנסו לתוקף כמתאזרח ותיק ועליו לא יחולו קנסות. אולם בדיוק מהמקום הזה הוא מדבר, לא עבורו, אלא עבור כל האחרים: ״זה רק מראה עד כמה חלק מהדברים הולכים כאן הפוך. ליגת ווינר מחוקקת חוקים נגד שחקנים מתאזרחים ויחד עם זאת בנבחרת ישראל ישנם שני מתאזרחים שתרמו להצלחתו של הכדורסל הישראלי. אז באיזה מהשניים מדובר?”.

“האם הכדורסל הישראלי רוצה את עזרתם של ישראלים אמריקנים או לא? אני לא רוצה לדבר על עצמי ועל איך זה שאני לא מספיק שחקן מקומי (home grown) עבור ליגת ווינר, אני רוצה לדבר על עד כמה החוקים הללו הולכים לפגוע בישראלים-אמריקנים האחרים. על איך קבוצות קטנות לא יחתימו ישראלים-אמריקנים בגלל שהם יהפכו יקרים מדי עבורם עם הקנס של ה-200,000 ש”ח, כך שבקבוצה כמו חיפה לא יהיה עוד ג׳ון די, או שחקן כמוני באשדוד ובעקבות כך הם לא יגיעו לנבחרת”, המשיך כהן ולסיכום אמר: “היו שיחות בנושא הזה של הגשת עתירה לבג”צ אבל אני לא מעוניין להיכנס לפרטים לפני שהדברים יהפכו רשמיים״.