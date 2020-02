גרשון: אחריות אנשי המקצוע על פציעות היא אדירה

19/02/2020 19:27 מאת לי נוף



פציעה היא החשש המרכזי של כל ספורטאי, אירוע שיכול ברגע לחסל קריירה מבטיחה – "רגע הפציעה הוא הרגע החשוב לספורטאי, אבל עבורנו המאמנים חשוב הרבה יותר כמה זמן ייקח עד שיחזור השחקן לכשירות. וכאן האחריות של אנשי המקצוע שמטפלים בו היא עצומה ויש סכומי כסף אדירים על הכף. אם שחקן חוזר שבוע לפני או שבוע אחרי יש לזה חשיבות עצומה, זה יכול להתבטא בתארים, בניצחונות ובתקציבי ענק".

כך אמר פיני גרשון, במסגרת הוועידה הראשונה לספורטתרפיה, בהשתתפות מאות אנשי מקצוע שהגיעו לכפר המכבייה. את הועידה פתח אורח הכבוד, פרופ' גלן ברגרון, יו"ר WFATT ארגון האתלטיק טריינר והספורטתרפיה הבינ"ל ברגרון ציין כי: "ערב האולימפיאדה, אנחנו עוסקים ביצירת הסביבה הטובה ביותר עבור הספורטאים, מוודאים שהם מוכנים פיזית ונפשית, שיש להם סביבה בטוחה וציוד מתאים כדי למנוע פציעות. אנחנו עוסקים בעולם של שיפור ביצועים ודואגים לכך שכל מה שהספורטאי יצטרך לחשוב עליו – זה להתחרות".

האחריות לפתחם של הספורטתרפיסטים עצומה, "אם אתם לא פוחדים כשאתם במגרש, אתם לא מוכנים למקצוע הזה, במגרש תעמדו מול מצבים מסכני חיים, תהיה עליכם אחריות לקבל החלטות בין רגע של חיים ומוות ואתם חייבים להיות דרוכים כל הזמן ולפחד. לפני כחודש שחקו הוקי נפגע במהלך המשחק בעורק ראשי ודימם קשות, הוא חי וניצל רק בזכות העובדה שאיש מקצוע שלנו היה שם ועצר את הדימום". כך סיכם פרופ' ברגרון, יו"ר WFATT ארגון האתלטיק טריינר והספורטתרפיה הבינ"ל את דבריו.

מור דיאמנט, מנהלת המחלקה הרפואית בהתאחדות לכדורגל, דיברה על הצוות שמאחורי הספורטאים - The team behind the team, הרופא, המאמן והספורטתראפיסט שמהווים יחד את רשת התמיכה הנדרשת. בארה"ב המקצוע מוכר מאוד, ואפילו בקבוצת ה-LA LAKERS מועסקים 8 ספורטתרפיסטיים.

בהמשך התקיים פאנל על הקשר בין המאמן לספורטתרפיסט בהנחייתו של הכדורגלן עמרי אפק. בפאנל השתתפו אלון חזן, עוזר מאמן הנבחרת הבוגרת, פיני גרשון המנהל המקצועי של נבחרות ישראל בכדורסל, גד ריבובסקי, ספורטאפיסט נבחרת העתודה של ישראל בכדורסל.

גרשון הוסיף בעניין: "מערכת היחסים והאמון בין המאמן לספורטתרפיסט חשובה מאין כמותה, המאמן חייב לסמוך על המקצועיות שלו. ספורטתרפיסט יחזיר שחקן למגרש, לפעמים הוא יאמר למאמן ששחקן אחרי חימום חייב להיות בחמישייה הפותחת או שלא יוכל לשחק היטב. ההחלטות שלו יכולות לשנות את המשחק, לפעמים זה "עוד משחק" ולפעמים זה משחק על תואר".

גד ריבובסקי יו"ר העמותה לספורטתרפיה בישראל חתם ואמר: “העמותה הישראלית פועלת ליצירת סטנדרט טיפול מחייב, פועלת לשפר את המקצועיות של אנשיה - לפתח את התחום ולהוות גוף ידע לחברים. החיבור לגוף בינלאומי מוביל, דוגמת האיגוד העולמי לאתלטיק טריינרס שהעומד בראשו התארח בוועידה, משרת מטרה זאת".