בדקה ה-92: פ.ס.ז' ספגה וסיימה ב-4:4 עם אמיין

05’: Amiens 1-0 PSG

29’: Amiens 2-0 PSG

40’: Amiens 3-0 PSG

45’: Amiens 3-1 PSG

60’: Amiens 3-2 PSG

65’: Amiens 3-3 PSG

74’: Amiens 3-4 PSG

90+1’: Amiens 4-4 PSG

PSG come from 3-0 down to take the lead before Guirassy equalises for the hosts in stoppage time. pic.twitter.com/0UMik8HMGP