רייכרט: מצפה שאנשים ילמדו על מה שעברתי

עשיתי הרבה טעויות בקריירה שלי, אני מודה ומתוודה עליהן בכל ראיון שעושים איתי. הטעויות עלו לי עד עתה בהצלחה המקצועית והכלכלית שעירערו אותי מאוד. בשנה האחרונה עשיתי שינוי גדול בראש,אני עובר תהליך וכמו בכל תהליך יש עליות וירידות. כתוצאה מכך גם הגעתי בקיץ לרמת השרון, שם עשיתי חצי עונה טובה ובעקבות זאת השתדרגתי וחתמתי בינואר בהפועל כפר סבא. עד אתמול יכולתי לסכם את התקופה שלי בכפר סבא כמושלמת מבחינתי. גם נכנסתי טוב מקצועית, גם הקבוצה צברה נצחונות והתקדמה ובאופן כללי הרגשתי כי כל השינוי שעשיתי בא לידי ביטוי ואני בדרך הנכונה להרים את הקריירה למקומות שאני חושב שאני ראוי להם. אתמול במשחק שלנו נגד חדרה עשיתי טעות. אני שחקן מרכז שדה פיזי שמבצע לא מעט תאקלים. אתמול פיספסתי בשניים מהם, ספגתי שני צהובים ואדום שמגיע לי. מגיע לי שהמאמן שלי יהיה מאוכזב מכך או יבקרו אותי על הטעות, אך משום מה כולם ישר לקחו את זה לסטיגמה- לכלוכים, הכפשות, לגלוג, זלזול, העיקר לדרוך עליך, לפגוע, להוריד ולרמוס מבלי לחשוב לרגע שמאחורי כל זה יש בן אדם, איש משפחה שעושה הכל כדי להילחם על הקריירה שלו. אז נכון, טעיתי, אבל זה גם האדום הראשון שלי השנה, יש כאלה שקיבלו 2 ו-3 אדומים השנה, חלקם ישירים, אבל היחס היה שונה. ושוב אני אומר, טעיתי, אבל גם עשיתי שינוי גדול בראש ובגישה והייתי מצפה שאנשים קצת ילמדו על מה שעברתי לפני שהם מדברים בצורה הזאת ויכולים לגמור לי את הקריירה. אני אמשיך בדרכי לתת הכל על המגרש, ברור לי שאקבל עוד צהובים, מאדומים אשתדל להימנע, אבל לפעמים זה גם חלק מהמשחק.

A post shared by ben_reichert • בן רייכרט (@ben_reichert) on Feb 9, 2020 at 2:54am PST