המטרה של ברצלונה: 9 מ-9 לפני הקלאסיקו

09/02/2020 09:59 מאת מערכת ONE



שחקני ברצלונה חוגגים (רויטרס) שחקני ברצלונה חוגגים (רויטרס)

בברצלונה, שתתארח הערב (ראשון, 22:00) אצל בטיס למשחק גורלי עבורה בכל הנוגע למאבקי הצמרת בלה ליגה, מסתכלים כבר מעבר לפברואר, ל-1 במרץ למעשה, אז יגיעו לסנטיאגו ברנבאו להתארח לקלאסיקו רותח אצל ריאל מדריד (שידור חי ובלעדי בערוץ ONE) עד אז יחכו לאלופה שלושה משחקי ליגה, כולל המפגש עם הירוקים-לבנים, כשהמטרה שהציבו בקטלוניה ברורה – תשע מתשע. המשחק, כמו כל משחקי הליגה הספרדית, ישודר בערוץ ONE למנויי HOT, מנויי yes, סלקום TV ופרטנר TV.

אחרי המכשול בבניטו ויאמרין המוליכה תארח את הפתעת העונה חטאפה ואייבר לשני משחקי בית רצופים, כך שמצפה לה חודש לא קל בכלל עד שתגיע לבירה, כשבדרך יחכה לה גם אחד משני המפגשים מול נאפולי בשמינית גמר ליגת האלופות.

כשחלוץ מחליף ללואיס סוארס ועוסמן דמבלה עדיין לא נחת בקאמפ נואו, אנסו פאטי צפוי להמשיך לקבל את הקרדיט לצידם של ליאו מסי ואנטואן גריזמן בהתקפת הבלאוגרנה. מי שנכנס לסגל בעקבות ההרחקה של ג’רארד פיקה המושעה הוא הבלם הצעיר רונלד ארוחו, שעשוי לקבל מקום מפתיע ב-11 בשל העובדה שגם סמואל אומטיטי וגם קלמנט לנגלה הם בלמים שמאליים וקיקה סטיין זקוק לבלם ימני שישלים את אחד מהם. למרות זאת, על פי ההערכות צמד הצרפתים אמורים לפתוח.