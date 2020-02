מארסיי גברה 0:2 על סנט אטיין, 0:0 מאכזב לליון

90'+2 C'est fini. Ce fut plaisant, vivant, haletant… mais finalement, pas de gagnant. Pas de score fleuve non plus ce soir, et pourtant, #Delaune a eu droit à une vague d’occasions ! Avec ce visage-là, le #SDR peut aborder l'avenir sereinement #SDROGCN pic.twitter.com/pDyOwJhoJA