אברמסקי: הצמיחה בכמות הנשים במרתון - מדהימה

28/01/2020



רונן סלם, נילי אברמסקי ומוטי אמברם (שחר גרוס) רונן סלם, נילי אברמסקי ומוטי אמברם (שחר גרוס)

עיריית תל אביב-יפו קיימה היום (רביעי) מסיבת עיתונאים במרכז דניאל לחתירה, לקראת מרתון סמסונג תל אביב שייערך בפעם ה-11 ברציפות בעוד כחודש (28.2). המתמודדים יתחרו בשישה מסלולי ריצה שיכללו: מרתון, חצי מרתון, מרוץ אופני יד, 10 ק"מ, 5 ק"מ ומיני מרתון לילדים.

נכון להיום, נרשמו למעלה מ-30 אלף רצים, כאשר הציפייה היא לכ-42 אלף רצים, למרתון יגיעו גם 11 רצים מקצוענים מאתיופיה וקניה וביניהם גם רץ מקניה שסיים את המרתון בניו יורק במקום השלישי לפני כחודשיים וחצי.

במסיבת העיתונאים דיברו סיפר מנהל רשות הספורט העירונית מוטי אמברם: "לאחר הכנות של שנה שלמה, אנחנו מרגישים את זה קרוב, אנחנו רוצים לעלות מדרגה ולהגיע לליגה של הגדולים, אנחנו בטוחים שתהיה חגיגה גדולה".

מוטי אמברם (שחר גרוס)

כל אחד בדרכו הייחודית שלו

השנה, יזכה כל רץ במקום הראשון בקטגוריה ייחודית עבורו, זאת בזכות הטכנולוגיה המתקדמת של חברת סמסונג, נותנת החסות הראשית למרוץ זו השנה השביעית.

כל משתתף במרוץ ימלא את פרטיו האישיים בשאלון שייפתח בעת ההרשמה למרתון וגם לאחריה. השאלון יכלול 5 שאלות שייבחרו באופן רנדומלי מתוך מאגר של 30 שאלות. השאלות יקיפו קטגוריות שונות בכדי לאפיין את המשתתף, למשל: התגוררות במקום מסוים, עבודה במקום מסוים, סוגי ספורט אהובים, מאפיינים חיצוניים כמו אורך וצבע שיער ועוד.

התוצאה הסופית תהיה שכל משתתף יהיה הזוכה הבלעדי בקטגוריה שתוגדר במיוחד עבורו, לדוגמא: יוכל להיות רק זוכה אחד שהוא גבר בן 37, מתגורר בירושלים, שירת בגדוד מסוים בצבא ומגדל שני כלבים.

רונן סלם. סמנכ"ל השיווק של סמסונג ישראל (שחר גרוס)

סמנכ”ל השיווק של סמסונג ישראל, רונן סלם, הוסיף: "אנחנו שמחים ונרגשים לקראת מרתון 2020, זוהי השנה השביעית ברציפות שאנחנו תומכים במרתון, אנחנו מעודדים את כולם להגיע ולפרוץ את הגבולות של עצמם.

"לראשונה בישראל וכנראה בעולם, המונח פרסונליות מקבל ביטוי מדויק. כתוצאה מכך כל משתתף במרתון סמסונג תל אביב יוכל לזכות בניצחון בהתאמה אישית למאפייניו באופן בלעדי, מובטח וודאי. בהתאם למסר המאפיין את סמסונג בשנה האחרונה- Do What You Can`t, אנו מעודדים את כל המשתתפים להגיע ולפרוץ את הגבולות שלהם, כל אחד בדרכו הייחודית שלו".

אברמסקי: “בטוחה שהשנה הרמה תהיה גבוהה יותר”

"אני חושבת שהצמיחה בכמות הנשים במרתון היא מדהימה", אמרה אלופת ישראל במרתון, נילי אברמסקי שעוד הוסיפה: "שנה שעברה הרמה הייתה מדהימה עד שצבטתי את עצמי כדי להאמין שאני בתל אביב, אני בטוחה שהרמה השנה תהיה גבוהה יותר".

נילי אברמסקי והחולצה (שחר גרוס)

עיירית תל אביב-יפו קראה השנה לתושבים לעצב את החולצה הרשמית והעיצוב הנבחר הוא של נינה ספקטור תושבת תל אביב. כמו כן, כמדי שנה, עיריית תל אביב יפו קוראת למתמודדים לתרום את הבגדים שאיתם הם יגיעו ליום התחרות. סך הפרסים לזוכים יעמוד על 40 אלף דולר.