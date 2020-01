אלטמן תומך באוסטרליה: אמכור את החולצה שלי

? אוסטרליה בוערת ? כמו שכולנו יודעים אוסטרליה חווה בחודשים האחרונים את אסון השריפה הגדול שידעה אי פעם. לצורך המחשה לאלו שלא מבינים השריפות מתפרשות על שטח שגודלו כמעט כל יבשת אירופה ( ראו בתמונה השלישית ). מעל לחצי מיליארד בעלי חיים מתו. עשרות בני אדם נהרגו. אלפים נעקרו מביתיהם שנחרבו. אני מעמיד את חולצת המשחק שלי למכירה פומבית כאשר כל הכסף יתרם לעמותות וגופים אשר מטרתם כיבוי השריפות , שיקום בעלי החיים ובני האדם אשר נפגעו באסון. מכיסי אשווה את סכום המכירה של החולצה. ‏#prayforAustralia

A post shared by Omri Altman (@omrialtman) on Jan 17, 2020 at 3:08am PST