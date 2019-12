צפו: כוכבי ריאל ובארסה מדברים על הקלאסיקו

18/12/2019 11:07 מאת מערכת ONE



סמואל אטו מול גוטי (רויטרס) סמואל אטו מול גוטי (רויטרס)

רגע לפני הקלאסיקו הגדול שישודר ב-21:00 (שידור חי בערוץ ONE), כוכבי ריאל מדריד וברצלונה לדורותיהם נזכרים ברגעים הגדולים של המפגשים הלוהטים עם היריבה המיתולוגית. צפו באגדות העבר: גוטי, פרננדו מוריינטס, סמואל אטו, קרלס פויול ושאר החברים מתוכננים למשחק הכי מדובר בכל העולם. הקלאסיקו, כמו כל משחקי הליגה הספרדית, ישודר בערוץ ONE למנויי HOT, מנויי yes, סלקום TV ופרטנר TV.

גוטי, אחד הכוכבים הגדול של ריאל, סיפר לקראת ההתמודדות עם הקטאלונים: “זה משחק מיוחד אתה תמיד רוצה לנצח ולתת את המקסימום. המשחק שהכי זכור לי היה כשפאביו קאפלו אימן אותנו והיינו שמונה נקודות מאחורי ברצלונה, אף אחד לא ניתן לנו סיכוי, אבל המשחק נגמר ב-3:3 ובסוף אותה עונה זכינו באליפות. קשה מאוד לנבא את התוצאה בקלאסיקו הזה, יהיה מהנה”.

סמואל אטו גם נזכר במפגשי העבר: “נהניתי ממשחק הקלאסיקו הראשון שלי, הייתי מאוד רגוע. אשתי שאלה אתי למה אני כזה רגוע עניתי שאני לא יכול לחכות שהמשחק יתחיל. רציתי לחוות את המש אנשים חוו לפניי, הרגשתי אדרנלין, התחלתי להזיע בכל הגוף, רציתי שהמשחק יתחיל, והצלחתי להבקיע את הגול הראשון, חגגתי כמו משוגע. מסי הוא כמו אלוהים, כשהוא לא נמצא – מרגישים את זה”.

סמואל אטו ומסי (רויטרס)

קרלס פויול, שחקנה לשעבר של ברצלונה, אמר: “הקלאסיקו זה משחק בו כל אוהדי ברצלונה וריאל מדריד רצו לשחק בו כשהיו ילדים קטנים. אי אפשר לדעת מה יהיה כל קבוצה יכולה להגיע בכושר טוב, אבל יש משחקים שזה לא משנה, כי זה משחק מסוג אחר, אני מקווה שברצלונה תנצח”.

קרלס פויול עם ג'רארד פיקה (רויטרס)

אגדה נוספת של מדריד, פרננדו מוריינטס, על היריבות הגדולות: “שתי הקבוצות משחקות כדי לנצח מפני שהן יודעות את המשמעות של המשחק למועדון ולאוהדים. אתה יודע שקשה לנצח שם, זו הזדמנות לצמצם את הפער בטבלה או להגדיל את היתרון שלך”.