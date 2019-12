קרבחאל: רוצים שתהיה אבטחה מירבית במשחק

12/12/2019 15:48 מאת מערכת ONE



דני קרבחאל (רויטרס) דני קרבחאל (רויטרס)

ריאל מדריד סיימה את שלב הבתים של ליגת האלופות בטעם טוב, כשגברה 1:3 בחוץ על קלאב ברוז’ הבלגית. לקראת הקלאסיקו הגדול בליגה הספרדית נגד ברצלונה (רביעי 18.12) והמפגש עוד לפני כן עם ולנסיה ביום ראשון הקרוב, התראיין מגן הבלאנקוס, דני קרבחאל, במסגרת אירוע קידום של משחק הוידאו המוכר Call of Duty. הקלאסיקו, כמו כל משחקי הליגה הספרדית, ישודר בערוץ ONE למנויי HOT, מנויי yes, סלקום TV ופרטנר TV.

“אנחנו בתקופה נהדרת ומתמודדים בפני שבוע חשוב. אנו מלאים מוטיבציה לקראת המסטאייה והקאמפ נואו. אנחנו רגועים ורוצים שהמשחק יהיה עם אבטחה מירבית ביותר. אני לא יודע אם זו הייתה טעות לדחות אותו, קל יותר לדבר בדיעבד. אנחנו מגיעים עם פחות שעות מנוחה והגוף מרגיש את זה. המצב בליגה? יום אחד אתה למעלה וביום אחר אתה למטה. המאמן תמיד נותן לנו ביטחון. זה זינדין זידאן, המהות שלו היא עבודה קשה, רוגע ולבטוח בכולם”.

דני קרבחאל חוגג (רויטרס)

המגן התייחס להגרלת שלב שמינית גמר ליגת האלופות והציטוט של רונאלדו, שאמר כי יעדיף לפגשו את ריאל רק בגמר: “אנחנו רגועים ויודעים שאף אחד לא יאהב לקבל אותנו. כריסטיאנו בגמר? אני מוכן לזה”. על השמועות לגבי הגעתו של קיליאן אמבפה למועדון, אמר קרבחאל: “זה ברור שראינו מה הוא יודע לעשות. הוא אחד הטובים ביותר והוא יהיה החתמה טובה לריאל, כי זה מועדון שבו השחקנים הטובים ביותר צריכים לשחק”.