יחסים חמים: ברכת ארגון השחקנים למקבילו המצרי

שלום לחברינו בארגון שחקני הכדורגל של מצרים! אנו שולחים מכאן ברכה חמה לרגל מעבר הדירה למשרדים החדשים בגיזה. שתמשיכו לפעול במרץ בארצכם למען המשחק שכולנו אוהבים, בתקווה לשיתוף פעולה פורה בין הארגונים שלנו, שיקרב בין העמים. בתמונה: ניר אלון עם מגדי עבד אל ראני, יו"ר ארגון השחקנים המצרי והכוכב המיתולוגי של הנבחרת, בכנס FIFPro. ? ???? ????? ???????? ???????? ?? ????? ???????? ?? ???. ????? ??? ???????? ???????? ??????? ?? ??????. ????? ??? ???? ?????? ??????? ?? ????? ?? ??? ????? ????? ????????? ???? ????? ??????? ??????. ????? ?????? ??? ????? ??????? ?????? ??????? ????? ?? ??? ????? ?????? ??? ??????. ?? ??????: ??? ???? ?? ???? ??? ????? ???? ????? ???????? ?? ??? ?????? ???????? ?????? ??? ?? ????? FIFPro. ? Hello to our friends at the Egyptian footballers association! Warm greetings sent from us in Tel Aviv to Giza, where you're settling in your new offices. Keep on the important work for the game we all love, and may our friendship will help our people come together. photo: Nir Alon of the IFPO with the the Egyptian chairman and football legend Magdi Abdelghany. #ifpo #welovefootball #israelifootball #egyptfootball #egyptianfootball

