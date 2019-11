"העונה רק התחילה, אסור לנו לצלול לפנטזיות"

08/11/2019 07:14 מאת עמית קרקו



דני אבדיה ושחקני מכבי תל אביב מאושרים (איציק בלניצקי) דני אבדיה ושחקני מכבי תל אביב מאושרים (איציק בלניצקי)

היא עשתה את זה. מכבי תל אביב הצליחה אמש (חמישי) לצרף את ניצחונה החמישי ברציפות למאזן שלה כשגברה בקלילות 78:104 על אלבה ברלין האומללה. הצהובים שוב הציגו יכולת כדורסל מרשימה, נהנו מאווירה ביתית נהדרת ובעיקר המון שקט רגע לפני שייצאו לשלושה משחקי חוץ רצופים ולא פשוטים במסגרת המפעל.

1.איזה ערב היה בהיכל, היציעים היו מלאים, הגיטריסט סינגולדה חימם את הקהל, הקבוצות עלו דרוכות במיוחד ושוב החבורה של יאניס ספרופולוס הצליחה להוכיח שהיא יודעת לספק את הסחורה בעוד השלט של אוהדי מתנוסס ביציע "THE SHOW MUST GO ON". חייבים לומר את האמת, הייתה זו יריבה שלא מהווה איום גדול מדי על אלופת ישראל, כזו שהצליחה לנצח רק את משחק הפתיחה מול זניט ומאז רושמת רק הפסדים, אבל עם זאת ואולי בניגוד לשנים האחרונות, מכבי לא עשתה לעצמה הנחות והגיעה למשחק במלוא העוצמה בכדי לא למעוד ואכן "ההופעה נמשכה". שחקני מכבי נראים לפעמים כמי שמפתיעים את עצמם ביכולת הטובה בעיקר בחלק ההגנתי, בעודם עוצרים יריבות בזו אחר זו באמצעות סגירתם באופן כמעט הרמטי בהתקפות.

הניצחון אמש הוביל לניצחון החמישי ברציפות של הצהובים במסגרת המפעל היוקרתי, נתון שלא התרחש מאז ניצחה הקבוצה את גלאטסראיי בעונת 2014/15 בשלב הטופ 16 וחיברה חמישה ניצחונות רצופים. אבל עם כל הכבוד לנתון זה, נראה כי המספר הבא יעניין את אנשי הקבוצה קצת יותר ובעיקר את אוהדיה – הפעם האחרונה בה פתחה מכבי תל אביב את העונה האירופאית שלה במאזן של 2:5 הייתה בעונת 2013/14, עונה שהסתיימה לבסוף בזכייה יוקרתית בגביע אירופה. במועדון אומנם חייכו מעט לאור נתון זה אך מיהרו לקטוע את החלום, "העונה רק התחילה, הניצחונות זה חשוב ומשמח אבל אסור להישאב אל חלומות כאלה או אחרים. יש מערכת שלמה שהורגלה למנגנון - 'משחק אחרי משחק' ולשם כולנו צריכים להתיישר, אחרת נצלול בפנטזיות".

2.לא מעט דיברו בתחילת העונה על התלות של מכבי תל אביב העונה בעומרי כספי, יש שאפילו ביקרו את תלות זו וטענו כי הצהובים לא יכולים לנצח בלעדיו. כספי פתח את העונה כך שממשחק למשחק רואים עד כמה הוא היה ההחלטה הטובה ביותר שבמכבי ת”א עשו הקיץ, אך עם זאת אמש הוכיחו חניכיו של יאניס ספרופולוס שאפשר גם בלעדיו, או אם נהיה מדויקים, אפשר גם כשהוא לא במיטבו. הפורוורד הבכיר פתח את המשחק לא טוב, התקפית ובעיקר הגנתית, כשהנקודות הראשונות של הגרמנים הגיעו משמירה לקויה שלו תוך שהוא נראה די אבוד.

עומרי כספי מתחת לסל (איציק בלניצקי)

ככל שעבר הזמן נראה היה שמשהו מציק לו, כספי הרבה לתפוס ברגליו, למתוח עצמו על הספסל ובעיקר נשאר לא מעט מחוץ לפרקט אך רשם בכל זאת 10 נקודות, שלושה ריבאונדים ושלושה אסיסטים ב-11 דקות. במועדון סיפרו כי השחקן סבל מכאבים בברכו שהקשו עליו בתנועה ובשל פער הנקודות, המאמן אפשר מנוחה לכוכב שלו שגם ירד לטיפול בין הרבע השלישי לרביעי בחדר ההלבשה. הברך של כספי לא הדאיגה רק את היושבים ביציע ששמו לב לכך אלא גם את אביו, שמעון, שירד בסיום לחדר ההלבשה בכדי לשאול לשלומו של הבן ורק לאחר שאמר לו במילותיו כי הכול טוב איתו, נפרד האב והלך הביתה.

3. עוד בטרם המשחק, אמר המאמן היווני כי זה משחק שיכול להיות מסוכן מבחינת חניכיו והרבה לקיים איתם שיחות על מנת לעבור על הפרטים הקטנים של היריבה וכמו כן להכין אותם ברמה המנטלית ליריבה שעל הנייר פחותה מהם. ספרופולוס פתח את המשחק עצבני כשראה כי השחקנים לא הולכים אחר ההוראות שלו לפרקים המאפשרים לגרמנים להתקרב וזאת על אף שכבר בהתחלה פער הנקודות היה נראה דיי מבטיח. המאמן שינה לא מעט הצבות שחקנים על הפרקט עד שהגיע דווקא למי שמכונה החמישייה השנייה שלו, ששוב הוכיחה כמה הסגל הצהוב עמוק העונה ולא בהכרח בכמות כמו באיכות.

שחקני מכבי ת"א חוגגים (איציק בלניצקי)

בקבוצה שראו בדבר זה כניצחון הגדול ביותר שלהם מהמשחק הנוכחי בכלל מהעונה עד כה אמרו, "עד העונה ידענו שמי שנשאר על הספסל הוא רק למקרה חירום או הברקות של רגע, הרבה בגלל אגו, אבל העונה זה לא ככה – כל אחד נותן מעצמו מאתיים אחוז בשביל הקבוצה וזאת עוד נקודה לזכותו של יאניס". מספיק מבט מהיר על טבלת הסטטיסטיקה בכדי לראות את החלוקה הכמעט שווה שהייתה אמש בהיכל מבחינת דקות השחקנים, כשמי שלרוב מובילים את הקבוצה בליגה המקומית כמו ג'ייק כהן (17 דקות) וג'ון דיברתולומאו (18 דקות) וממעטים לקבל דקות באירופה לוקחים נתח לא קטן בחלוקת הדקות.

4.הקפטן כאן. עוד מהשנה שעברה היה ג'ון דיברתולומאו היה האיש של ספרופולוס למשימות מיוחדות כשאחת כזו הייתה בדיוק אמש. הקפטן זרח על הפרקט והוביל את חבריו ביד רמה וזאת על אף פתיחת עונה די מהוססת שלו לפחות במשחקים באירופה. ג'ונדי להט כש-18 דקות בלבד הספיקו לו לקלוע לא פחות מ-19 נקודות, שני ריבאונדים ושני אסיסטים עם מדד 24. "ג'ון הוא אחד השחקנים היותר מקצועיים שיש", אמרו במועדון, "זו לא הפתעה שהוא משחק כך. הוא לא תמיד מקבל דקות כמו שאר חבריו ביורוליג לפחות אבל אף פעם לא מוריד את הראש ותמיד ונותן מעצמו את האקסטרות אז לכולנו היה ברור שיש על מי לסמוך במשחקים כאלה".

ג'ון דיברתולומאו עם עומרי כספי (איציק בלניצקי)

האוהדים ביציעים לא נשארו אדישים לתצוגת התכלית של הגארד והרעיפו עליו אהבה במהלך ואחרי המשחק בעוד בת הזוג, סתיו מתעדת הכל בנייד שלה מהיציע. "בכל פעם שמנצחים זה חשוב ולא משנה מי מוביל את המשחק", סיכם הקפטן בצהוב, "השגנו את הניצחון הזה בזכות חיבור טוב בין שני צידי המגרש. כל משחק בליגה הזאת הוא קשה אבל אנחנו באים לכל משחק במטרה לצאת ממנו עם ניצחון. אנחנו יודעים שיש עוד עונה ארוכה לפנינו, יש לנו שבוע ארוך ולא פשוט עם משחקים גדולים אז יש עוד הרבה מה לעשות".

5. בנושא אחר, אנג'לו קלויארו שלא נרשם לאף מסגרת של הקבוצה אך ממשיך להתאמן עמה, צפוי להיפרד בתקופה הקרובה מהצהובים לאחר שבמכבי עושים מאמצים הן למען השחקן והן למענם על מנת למצוא לו תחלופה הולמת. קלויארו שנשאר במכבי עונה נוספת עוד בטרם ידעה כי עומרי כספי עתיד להגיע באופן סופי, נותר מחוץ לרוטציה ומאז מחמם את היציע ביחד עם סנדי כהן ולמען האמת נראה דיי מנותק מכל המתרחש על אף שנראה לא פעם שמח בשביל חבריו בתוך המשחק. בשל דרישות הקבוצה וכן של השחקן עצמו התקשו למצוא לו קבוצה עד כה אך על פי אנשי המועדון בימים הקרובים הסוגיה קרובה להיפתר וקלויארו ימצא לו בית חדש.