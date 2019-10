בארסה ואורוגוואי סיכמו: סוארס יישאר בספרד

04/10/2019 08:38 מאת מערכת ONE



בברצלונה שמחים מאוד מהחזרה של לואיס סוארס לעניינים אחרי השער שכבש במשחק הליגה אחרון מול חטאפה והצמד הגדול שנתן 1:2 על אינטר במחזור השני בליגת האלופות באמצע השבוע. בעקבות הרצון של הקטאלונים להמשיך לראות את סוארס קורע רשתות בלה ליגה ובליגת האלופות, הם יודעים כי יש להוריד מעליו מעט מהעומס ובשל כך, האלופה הודיעה הבוקר (שישי) כי הוא לא ייכלל בסגל נבחרת אורוגוואי ויישאר בספרד במהלך הפגרה הבינלאומית.

אלופת ספרד הגיעה להסכמות מול ההתאחדות האורוגוואית, לפיהן סוארס לא ייצא לדרום אמריקה לטובת צמד משחק הידידות של הסלסטה מול פרו ב-12.10 וב-15.10. “בתיאום מול הצוות הרפואי של אורוגוואי, סוארס יישאר בברצלונה במהלך הפגרה ויקבל את הטיפול הרפואי לו הוא זקוק כחלק מתוכנית העבודה האישית שלו”, נכתב בהודעתה הרשמית של ברצלונה.

החלוץ כמובן אמור לקחת חלק במשחק הצמרת המסקרן במסגרת הליגה ביום ראשון בקאמפ נואו מול סביליה