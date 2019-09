ההברקה של ב"ש והדרבי של מילאן: סיכום שבוע

27/09/2019 21:26 מאת שניר פסטמן



אוהדי מילאן, באר שבע וספרטה (מערכת ONE) אוהדי מילאן, באר שבע וספרטה (מערכת ONE)

עולם הספורט כבר מזמן לא מתקיים רק בשדה המשחק. קהילת האולטראס רקמה עור וגידים בשני העשורים האחרונים והפכה לתרבות של ממש, עם חוקים ודרך שמאפיינת את ה’אני מאמין’ של כל מועדון. ONE מביא לכם את הסיפורים המרגשים ביותר של השבוע שחלף, יחד עם תצוגות העידוד המפוארות ביותר בארץ ובעולם.

הזווית הישראלית

ה”מאפיה הנאפוליטנית” הגיעה לטרנר

אולטרא סאות' (Ultra South), האולטראס המצוין של הפועל באר שבע, ערך תצוגת עידוד אדירה ויפהפייה לפני ה-0:3 על הפועל תל אביב. הבאר שבעים פרסו דגל על כל היציע הדרומי בטוטו טרנר, בהשראת סדרת הפשע האיטלקי 'גומורה'. שתי הדמויות הראשיות בסדרה ממשפחת סבסטאנו הוצגו על רקע רחובות נאפולי, כשבשילוט הרחב נרשם: "We're Gonna Take Back Everything". יצירתיות מרשימה של האדומים מבירת נגב. מי שלא נשאר אדיש לתצוגה הוא כוכב הסדרה עצמו, סלבטורה אספוסיטו המשחק את דמותו של ג’נארו סבסטאנו, שהעלה בחשבון האינסטגרם שלו וידאו של התצוגה המדוברת לצד תודה אישית לארגון האוהדים האדום.

אוהדי הפועל ב"ש (מרטין גוטדאמק)

סיבוב עולמי

הדרבי המילאנזי שוב הוכיח – אין הצגות כאלה

מילאן אמנם לא הצליחה לנצח את אינטר במסגרת הסרייה א' מאז ינואר 2016, ושוב הפסידה לה במפגש האחרון (2:0), אך כל זה לא הפריע ל’קורבה סוד’ של הרוסונרי לגנוב את ההצגה בפתיחה ובמהלך המשחק.

הקהל הביתי פרס דגל בגודל פנומנלי לאורך כל יציע העידוד בסן סירו, בו הוצגה דמות דתית נוצרית הדורכת על נחש כחול (הנחש הוא סמל המזוהה עם אינטר), כשלצידו לוחות ובהן חוקים ברורים. לכל זה יש להוסיף את עשרות אלפי הפלקטים בשחור-אדום-לבן. אם לא די בזה, גם במהלך המשחק עצמו אוהדי המארחת הדליקו עשרות אבוקות והעניקו לבירת האופנה חשמל בלתי יתואר.

אתר ספורט ONEראשיתוצאות LIVEגליצ'ים האם זאת תצוגת הקהל המרשימה בעולם?

גם אוהדי בארסה נתנו כבוד

הקטאלונים ניצחו את ויאריאל בקאמפ נואו, אבל עם כל הכבוד לשלוש הנקודות, האוהדים שלהם שיודעים להעריך יריב איכותי, ביצעו אקט של כבוד לסנטי קאסורלה. הקשר הוותיק חווה מספר פציעות קשות שהשביתו אותו לתקופות ארוכות בשנים האחרונות, אבל מאז שחזר לצוללת הצהובה הוא הראה שיקום נפלא ואף כבש שער עוצר נשימה מרחוק בקאמפ נואו. עם הירידה שלו מהמגרש האוהדים של האלופה מחאו כפיים למי שנאמר לו עד לפני מספר שנים שזה נס שהוא בכלל מצליח ללכת. כבוד.

אתר ספורט ONEראשיתוצאות LIVEגליצ'ים סנטי קאסורלה מקבל תשואות מול ברצלונה

קצת עשן לא מזיק לאף אחד – מקבץ תמונות מאירועי השבוע

אוהדי ספרטה פראג בדרבי מול סלביה (האתר הרשמי של ספרטה)

אוהדי פרטיזן בלגרד בדרבי מול הכוכב האדום (האתר הרשמי של פרטיזן בלגרד)

אוהדי פאוק סלוניקי בדרבי מול אריס (האתר הרשמי של פאוק סלוניקי)

אוהדי לגיה ורשה במשחק חוץ בגביע (האתר הרשמי של לגיה ורשה)

לקינוח – המחווה המרגשת לילד חולה סרטן

על הקהל המחשמל בקזבלנקה, מרוקו, לא צריך לספר יותר מדי. הרבה מאוד מהשירים שאנו שומעים במגרשי הכדורגל הישראלי מגיעים בהשראתם של אוהדי רג'ה ו-ווידאד. הקהל הירוק של רג'ה, ביצע אקט שריגש את כל עולם האולטראס במהלך השבוע האחרון. אחד מהאוהדים השרופים של הקבוצה התבשר כי הוא חולה במחלת הסרטן הנוראית והוא נאלץ להסתגר בביתו לטובת טיפולים. במחווה מרגשת, הירוקים הגיעו עד לביתו של אותו אוהד ומתחת למרפסת ביתו, עודדו אותו בצורה מעוררת השראה. אין מה להגיד, הכדורגל יוצר לנו רגעים קטנים אשר גדולים מהחיים.