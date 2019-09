נחנך המגרש לזכר אבי כהן ז"ל, קנדי: שחקן מדהים

02/09/2019 19:49 מאת הדר אקריש



יוסי בניון ואלן קנדי (דן יידוב) יוסי בניון ואלן קנדי (דן יידוב)

עיריית רמת גן חנכה היום (שני) את המגרש על שם אבי כהן ז"ל בשכונת רמת השקמה שבעיר, כשמאות תושבים, ראש העיר כרמל שאמה הכהן ושחקני עבר הגיעו לכבד את המשפחה. מי שעשה את כל הדרך מאנגליה הוא אלן קנדי ששיחק עם אבי ז"ל בליברפול, כשאירוע הנצחה לאגדת העבר כלל משחק ראווה בין ותיקי מכבי תל אביב לוותיקי הפועל ר"ג גבעתיים, שהסתיים ב-0:5 עבור הצהובים – יוסי בניון כבש שלושער, מאיר מליקה ואבינועם מליחי קבעו את התוצאה. אגב, אחרי חלוקת הגביעים דורית כהן אלמנתו של אבי ריגשה כששרה: "You will never walk alone".

אלן קנדי, שחקן העבר של ליברפול אמר: "זה אירוע נהדר שמתקיים להנצחתו. אני כאן למשחק ראווה ואחרי זה לצערי אני צריך לחזור לאנגליה לעבוד. בכל אופן, אני שמח להיות כאן, עברו 30 אולי 40 שנה מאז שהייתי כאן בימים הטובים. אבי היה שחקן מוכשר כל כך, לא היה לנו מהסוג הזה של כישרון לפעמים בכדורגל האנגלי, לכן בוב פייזלי, המנג'ר שלנו, הביא את השחקן הכי טוב שיכל למצוא, הוא רצה שילוב של כמה דברים. רצה שחקן שיכל לשחק כדורגל, שילך קדימה ואבי התאים לקריטריונים האלה והוא בא כל הדרך מישראל. אף אחד אחר (עד אז) לא הגיע מישראל. הוא היה מדהים במה שעשה ואני חושב שזה היה דבר נפלא שהבאנו אותו, פגשתי בעבר את אשתו דורית ופגשתי אותה גם היום, עבר הרבה זמן מאז שנפגשנו. היה לי העונג ואני רוצה להגיד תודה לכל אוהדי ליברפול על כך שהם אוהדי הקבוצה”.

תמיר כהן, בנו של אבי ז"ל: "עוד אחד מרבי האירועים שעברנו להנצחתו של אבא ז"ל ובמיוחד שזה בא מראשי העירייה, כל כך הרבה אנשים שתורמים ומנסים אלה דברים שמאוד מרגשים ומחממים את הלב. כל הנצחה שתהיה, גדולה או קטנה מאוד מרגשת אותנו, לדעת שזוכרים ומעריכים את אבא שהוא היה פה סמל ודמות לחיקוי אנחנו גאים ושמחים מזה, שוב בנסיבות מצערות כאלה אבל עדיין אלה אירועים מאוד יפים. על העתיד האישי: "ניהול מקצועי במחלקת נוער כרגע זאת המטרה עם עמי וזאנה ביחד, במחלקת הנוער של הפועל רעננה מעבר לזה אין יעדים”.

כרמל שאמה הכהן, ראש העיר, סיפר: "זה מגרש גם כי כשאני גדלתי בקבוצת הילדים, אבי כהן ז"ל היה הכוכב שלנו לא רק בכדורגל אלא גם גאוות השכונה, צריך לזכור שלפני ארבעים שנה זאת שכונת שיכון, שכונה שאין לה הרבה גאוות אנושיות אלא בעיקר קשיים והבחור הופך להיות כוכב כדורגל לאומי ואחרי זה פורץ דרך לליגה האנגלית והופך להיות גאווה לאומית גם למדינת ישראל וגם לעיר רמת גן”.

“לצערי אבי ז"ל סיים את החיים בנסיבות טרגיות וברגע שעלה הרעיון להנציח את זיכרו במגרש לא לקח לי יותר משנייה להגיד כן, זאת הצעה נהדרת ומרגשת. המשפחה מתרגשת וכמובן שגם אנחנו וגם כל מי שלא נמצא כאן וישמע על כך והשלט שיהיה כאן בכניסה, כל תושב כאן בשכונה וכל מי שמכיר את אבי מקרוב יתרגש ויבין שהוא היה סוג של קונצנזוס בשכונה, הוא היה אהוב ולא רק כוכב ממשפחה טובה. אני שמח שנפלה בידי הזכות להיות מי שחתום על זה”.

ליעד אילני, מ"מ ראש העיר, הוסיף: "אנחנו נמצאים במגרש שלפני תשעה חודשים היה פשוט מגרש מביש, שלוליות וידענו שאנחנו הולכים לשיפוץ הדשא וגם ביציע, בפגישה שהייתה לי עם ויקי פרץ גיסו של אבי כהן ז"ל שהוא גם תושב העיר רמת גן, אמרתי לו שאני רוצה להנציח את אחד משחקני העבר הרמת גנים פה במגרש והוא אמר שנעשה על שם אבי ז"ל, הוא גדל בשכונת רמת השקמה. העלתי את ההצעה לוועדת השמות ואחר כך במועצת העיר ואני שמח שהיום אנחנו חונכים באופן רשמי את המגרש”.

