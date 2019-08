מפחד? ג'ודאי איראני לא יתחרה באליפות העולם

?? ???? ???? ??? ?????? ???? ???? ??? ???? ??? ?? ????? ????? ?? ??????? ????? ???? ??? ?? ??? ???????? ???? ???? ??? ?? ???? ?????? ????????? ?? ????? ?? ?? ??? ??????? ???? ???? ???????? ???? ????? ???? ?? ?? ?? ???? ???????? ???? ???? ????? ????? ?????????? ???? ??? ???? ???? ?? ???? ??? ??? ????? ?? ???? ???? ?? ??? ????? ????? ???? ???? ???????? ????.?? ???? ????? ?? ???? ??????? ???????? ?????.???? #?????????_????????#????#??????#????_????_???#??_????_??????_???#???????_?????_????#

