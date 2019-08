רגע לפני שלה ליגה יוצאת לדרך: ענו על החידון

16/08/2019 17:45 מאת מערכת ONE



ארנסטו ואלוורדה וג'רארד פיקה (רויטרס) ארנסטו ואלוורדה וג'רארד פיקה (רויטרס)

הליגה הספרדית עתידה לצאת היום (שישי) לדרך עם מפגש מסקרן בין ברצלונה לאתלטיק בילבאו ב-22:00 בסן ממס. רגע לפני שהעונה יוצאת לדרך, אתם מוזמנים לבדוק את הידע שלכם בחידון הגדול של ONE, שם תוכלו להוכיח האם אתם באמת פרופסורים של לה ליגה. המשחק, כמו כל משחקי הליגה הספרדית, ישודר בערוץ ONE למנויי yes ,HOT סלקום TV ופרטנר TV.

בין השאלות שתישאלו – מהו שמו של האצטדיון של אלאבס, כמה שערים ליאו מסי כבש אשתקד בזירה המקומית, צבע המדים של גרנאדה, מאיזה חבל ארץ בספרד מגיעה אוסאסונה, עם איזה ירק לגאנס הכי מזוהה ומה היה ההפרש בין בארסה לריאל מדריד בעונה שעברה. נו, למה אתם מחכים? נראה אתכם.