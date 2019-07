אלחמיד: תודה על האהבה שקיבלתי, חשתי מיוחד

25/07/2019 10:58 מאת מערכת ONE



חאתם עבד אלחמיד (עמרי שטיין) חאתם עבד אלחמיד (עמרי שטיין)

רגע אחרי שהצטרף לסלטיק ועזב את הפועל באר לאחר כשנתיים, חאתם עבד אלחמיד הליגיונר החדש שלנו פרסם פוסט פרידה בחשבון האינסטגרם שלו עם מילים חמות לקבוצה הדרומית ולמאמנה ברק בכר.

“תודה לך באר שבע היית טובה אליי. הגעתי כשחקן שמחפש את המקום שיתאים לו בשביל לממש את הפוטנציאל שלו, קיבלתי חום אהבה ופשוט הרגשתי שאני מיוחד, זה היה הדדי, זכיתי בזה ואז כל הכישרון והפוטנציאל יצא לאור. הייתה לי את הזכות להיות שחקן הפועל באר שבע מועדון ענק עם קהל איכותי שהוא הנכס של המועדון הזה, אוהב אתכם מאחל בהצלחה מכל הלב. תודה לצוות המקצועי המדהים, תודה לך ברק בכר Coach נתת לי את הביטחון והיחס שהייתי צריך בשביל לעשות את מה שעשיתי בשנתיים האלה. יוצא לדרך חדשה מאתגרת במועדון פאר בעולם שיהיה בהצלחה

So proud to be part of Celtic

One of the greatest clubs in the world.

Let’s Go celtic”.

ברק בכר (מרטין גוטדאמק)

בתוך כך, בהפועל באר שבע קיבלו זריקת עידוד לאחר שאמש (רביעי) צייצה נשיאת המועדון אלונה ברקת כי היא אינה מתכוונת לרוץ בבחירות הקרובות. "זה היה באוויר", אמר גורם המקורב למועדון, "אלונה חזרה לפעילות מלאה בקבוצה והיא מרוכזת בהשגת המטרות של המועדון בשנים הבאות. צריך לזכור שגם בתקופה שהיא התלבטה, הכל דפק כמו שעון והתקציב המשיך להיות גבוה". יחד עם זאת, ההחלטה של ברקת תקפה למערכת הבחירות הקרובה ואין לדעת מה יקרה בשנים הבאות, אם כי היא עדיין נחושה לבצע במקביל לבעלות על הפועל באר שבע שירות עבור הציבורי הישראלי.

בינתיים, בקבוצה סיימו את ההכנות לקראת המשחק הראשון הערב ב-20:30 מתוך שניים נגד קייראט. המאמן ברק בכר שומר את הקלפים קרוב לחזה, בעיקר בחוליית הקישור, כאשר בחוליית ההגנה אין כל שינוי לפי המסתמן. מרוואן קבהא שהצטיין נגד מכבי חיפה ביום ראשון, דוד קלטינס, עדן שמיר ונאור סבג כובש שער הניצחון על לאצ'י מתחרים על שלוש עמדות בקישור המעובה. בחוליית ההתקפה, ההערכה היא שבכר יפתח בכנפיים עם רמזי ספורי וג'ימי מרין כשנייג'ל האסלביינק יפתח בחוד על חשבונם של בן שהר וחוסה אנחל קאריו.

רמזי ספורי ודוד קלטינס במדי הפועל ב"ש במחנה האימונים (הפועל ב"ש)

"אנחנו חייבים לעשות תוצאה טובה בטרנר", אמרו בקבוצה, "קייראט קבוצה איכותית עם שחקנים מצוינים ובעלי נתונים מרשימים, אבל אנחנו מול הקהל הביתי שלנו חייבים לנצח. חשוב לצבור מקדמה למשחק הגומלין, אבל יותר חשוב לא לספוג". בצוות המקצועי ערכו ביומיים האחרונים מספר הדרכות בכל הקשור לחלק ההתקפי של הקבוצה הקזחית וביקשו משחקני ההגנה לגלות אחריות וערנות בעיקר במצבים נייחים לאור גובהם של צמד החלוצים אסאולה ואפל. "אסור לעשות טעויות הפעם, אחרת נשלם ביוקר".

הרכב משוער: ארנסטס שטקוס, בן ביטון, לואי טאהא, מיגל ויטור, שון גולדברג, עדן שמיר, דוד קלטינס, מרוואן קבהא (נאור סבג), רמזי ספורי, ג'ימי מרין (ניב זריהן), נייג'ל האסלביינק.