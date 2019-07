העתודה חגגה כל הלילה: החיוך לא יורד מהפנים

שעות ספורות אחרי שהניפו את הגביע היבשתי בתום הניצחון 84:92 על ספרד, שחקני נבחרת העתודה המשיכו הלילה (בין ראשון לשני) לחגוג גם במועדון השלוותה שבנמל תל אביב. זיקוקים נדלקו, שמפניה נמזגה וכוכבי העתיד של הכדורסל הישראלי הרשו לעצמם אפילו לשיר ולרקוד. זה החל כמובן בשיר “We are the champions” שקיבל אותם בכניסה לאירוע. בהמשך, כמה משחקני העתודה הצעירים אפילו הונפו על הכתפיים של המבלים האחרים. כל זאת, בזמן ששני הקפטנים דיברו בצד על הנפת הגביע המשותפת שלהם. יאיר קרביץ הסביר: “כיף לחגוג וליהנות עכשיו, אחרי שאני ויותם חנוכי היינו במשך חודשיים ביחד באותו החדר בבית המלון ותכננו את הרגע הזה. כיף שזה קרה”. אתר ספורט ONEראשיתוצאות LIVEגליצ'ים שחקני נבחרת העתודה חוגגים עם האוהדים “האמת שעבדנו בחדר על הנפת הגביע עם בקבוק, והגביע היה קצת יותר כבד ממה שחשבנו”, סיפר חנוכי, שזכה לכבוד הזה לאחר שעבר שנה קשה עם פציעות והיעדרות ממושכת. “הכל שטויות, העיקר שזה קרה והיה סוף טוב. רגע ההנפה היה מאוד מרגש מבחינתי וקשה לי עוד לעכל את זה. בזמן שהייתי פצוע כל הזמן דמיינתי את זה בראש. הייתי קם בבוקר וחושב רק על זה. בגלל זה עבדתי קשה כדי לחזור, בזכות זה התאוששתי מהפציעות ובשביל זה עליתי לשחק. חשבתי כל הזמן רק איך להניף את הגביע וזה רגע שאקח איתי לכל החיים”. בתוך כל ההמולה ניתן היה להבחין בקשר העמוק שהתפתח גם בין ים מדר ודני אבדיה, שני הכוכבים של הנבחרת שנבחרו גם לחמישיית הטורניר, ובמהלך החגיגות הקדישו זה לזה שירים. ים מדר הדגיש: “החגיגה הזו והאושר הזה הם תוצאה של עבודה קשה”. כשנשאל לגבי אבדיה, שתפס פיקוד גם על החגיגות מחוץ למגרש, הוסיף הרכז: “אני מאחל לו רק טוב ושיצליח להגשים את כל מה שהוא חולם ורוצה לעשות בהמשך. הוא היה השותף המושלם. הקבוצתיות והחברות שלנו זה מה שעשה את ההבדל. אי אפשר להוריד את החיוך מהפנים שלי”. דני אבדיה עם ים מדר (איציק בלניצקי) במהלך החגיגות בנמל תל אביב הגיעה כמובן גם השמפנייה לשולחן של השחקנים הצעירים. “איך הטעם של השמפנייה? מתוק. מתוק מאוד”, ציין רז אדם שהרשה לעצמו לשתות ישירות מהבקבוק וציין: “הטורניר הזה היה חוויה שאי אפשר לתאר”. עידן אלבר הוסיף: “שלוש שנים לא הייתי במסיבה ואני אף פעם לא שותה, אבל הפעם אמרתי לעצמי ‘יאללה, מגיע לנו’, אז לקחתי שלוק מהשמפנייה. זה חלום שמתגשם והאמת שקצת קשה לי לדבר כשאני חושב על כל מה שעברתי. זה היה יום מאוד מיוחד בשבילי כי לא הייתי בטורניר הקודם בגלל פציעה, ובכלל אני חושב שזה היה יום מאוד מיוחד גם למדינה כולה. הדור שלנו הוא דור מצוין ואני בטוח שבליגת העל ובנבחרת הבוגרת נראה עוד הרבה שחקנים מהשנתונים שלנו בעתיד”. שחקני נבחרת העתודה של ישראל חוגגים (איציק בלניצקי) עמית זיס סיכם: “בטורניר הזה עשיתי את כל מה שהמאמן רצה שאעשה וכל אחד תרם את חלקו בשביל הנבחרת. זו הייתה הייחודיות שלנו. גם הקהל היה מדהים, לא ציפינו לתמיכה כזאת ולדעתי זה מה שדחף אותנו קדימה לזכייה”. אגב, בזמן ששהו במועדון, השחקנים הישראלים הופתעו לגלות לצידם גם שחקנים מנבחרות נוספות, שחגגו ורקדו ביחד איתם. לבן פטרוביץ’, שעמד מאחורי הפקת החגיגות, אמר: “אלה רגעים מאושרים ומגיע לכל אחד מהשחקנים האלה ליהנות על מה שעשו בטורניר הזה. יש להם עתיד גדול מאוד לפניהם”. דני אבדיה חוגג (איציק בלניצקי) שחקני נבחרת העתודה של ישראל חוגגים (איציק בלניצקי) דני אבדיה מרים כוסית (איציק בלניצקי) שחקני נבחרת העתודה של ישראל חוגגים (איציק בלניצקי)