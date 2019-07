זהבי שהגיע ל-207 שערי ליגה: יום מיוחד, מטורף

הבחור הנאה הזה שלצידי מהיום הוא שיאן השערים הישראלי בכל הזמנים . 207 שערים והדבר המטורף והמדהים והמפתיע שעד גיל 26 פלוס הוא לא שיחק חלוץ בכלל או שחקן קידמי. מה שלא מפתיע פה זה שזה ערן זהבי. הווינר הכי גדול שנתקלתי ב כ 30 שנה שאני במקצוע. ייצגתי שחקנים באמת גדולים ובטח הטופ של הכדורגל הישראלי אבל בווינר כזה מקצוען ברמות הגבוהות ביותר שחקן שבא רעב לאימון שחרור ובא לטרוף בכל משחק עוד לא נתקלתי . יש עוד מטרות רבות שערן יוצר לעצמו כל הזמן כולל עוד העונה אבל הרגע הזה חייב אזכור ואני מציע לכל שחקן שעוקב אחרי ורוצה להצליח לעשות העתק הדבק מההתנהלות של ערן. לא בטוח שזה יצליח לכם ברמות האלה אבל בטוח שזה יקדם אתכם מאוד. גאה בך מאוד אח חבר ושותף לדרך!

