אוחיון חתם בחולון: נעשה הכול לעמוד במטרות

וולקאם טייגר ?????? מועדון הכדורסל הפועל יונט חולון שמח לבשר על החתמה חדשה, ראשונה לעונה הקרובה. יוגב אוחיון חתם היום על חוזה לשתי עונות בשורות המועדון. . הבעלים של המועדון, שלמה אייזיק, התייחס לחתימה: "אני שמח על הצטרפותו של יוגב לחבורה הסגולה, כולי תקווה שיוגב יתרום לנו רבות מניסיונו ומיכולתו בכל הזירות בהן נתחרה. אין ספק שיוגב הינו מעל הכל תוספת אנושית חיובית שתתרום רבות ל"חדר ההלבשה" ולייצוגיות של המועדון". . השחקן עצמו התייחס למעבר למדים הסגולים:"אני שמח להצטרף למועדון מפואר כמו הפועל חולון, מחכה בקוצר רוח לפגוש את החברים החדשים, הצוות המקצועי וכמובן את האוהדים. מצפה לנו עונה מאתגרת עם מטרות, נעשה הכל כדי לעמוד בהן וכמובן להנות ". . מאמן הקבוצה, שרון דרוקר, התייחס להחתמה: "שמחים לקבל את יוגב למשפחה הסגולה, לי אישית יש היכרות ארוכה וטובה עם יוגב, מדובר בשחקן מצויין ובאישיות יוצאת מן הכלל ואנחנו בטוחים שיתרום מניסיונו ומנהיגותו להצלחת המועדון". . יו"ר המועדון, איתן לנציאנו, התייחס אף הוא להחתמה: "אנחנו שמחים להחתים שחקן ברמתו של יוגב אצלנו במועדון. מדובר ברצון הדדי, וכשיש רצון כזה קורים דברים טובים. מההיכרות שלי עם יוגב מדובר באדם נפלא בעל אישיות נהדרת, שחקן מחוייב ומוכשר שנותן את כל כולו בכל משחק. אין ספק שניסיונו הרב יעזור לנו ושנהנה ממנו הן בפן האישי והן בפן המקצועי. ברוך הבא למשפחת חולוניה יוגי". . #הפועלחולון #חולון #חולוניה

