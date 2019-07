כחילה נגד בית"ר: המועדון בחר להכפיש את שמי

וְאָהַבְתָּ לְרֵעֲךָ כָּמוֹךָ בחלומות הכי גרועים שלי לא חשבתי שהמועדון בו גדלתי וחונכתי יעלה פוסט נגדי בקבוצת אוהדי ביתר ירושלים, ויגרום לחלק מהקהל לשלוח לי הודעות נאצה וקללות על כך שגרמתי להפסד כספי למועדון. אגיד את האמת שלא רציתי לרדת לרמה הזאת של הכפשות מול המועדון שאני כל כך אוהב אבל האמת חייבת להיאמר. החל מינואר כולם ידעו שאני מסיים חוזה בסוף שנה ואהפוך לשחקן חופשי ואוכל לחתום בכל קבוצה שאחפוץ. חשוב לציין שמבחינתי היה להמשיך ולחתום על חוזה חדש בביתר י-ם. כולם יודעים שבעונה הקודמת כשהיה חוסר וודאות לגבי מי יהיה הבעלים של הקבוצה קיבלתי המון הצעות מקבוצות עם סכומים גבוהים בהרבה ממה שהייתי חתום בביתר י-ם והחלטתי להישאר כי ביתר זה בית (זר לא יבין זאת). העונה לא הסתדרה כפי שכולנו רצינו וחווינו כשלון מקצועי וגם אני באופן אישי לא הצגתי את היכולת שאני מצפה מעצמי. עם קשר או בלי החל מחודש ינואר הועלו פרסומים על כך שלא אמשיך בקבוצה בשנה הבאה. למרות כל הפרסומים המשכתי לעבוד קשה ולנסות לעזור לקבוצה שאני כל כך אוהב. עם סיום העונה כאשר אף אחד מהמועדון לא פנה אליי על מנת להמשיך ולחתום על חוזה חדש(לגיטמי לחלוטין) הודעתי על סיום דרכי בקבוצה. במהלך הפגרה היו לי מס' הצעות מקבוצות בליגת העל שהמעניינות ביותר מבחינתי היו מכבי נתניה ובני יהודה. ממכבי נתניה דרשו עליי דמי השבחה של 1.2 מיליון שקל ומבני יהודה דרשו עבורי 1.5 מיליון. מבלי להיכנס לשיקול הכלכלי של המועדון התחושה שלי הייתה שכל עסקה שהייתה טובה עבורי טורפדה ע"י מועדון ביתר י-ם. לאחר מכן המועדון הציע לי לחתום על חוזה של 3 שנים ואני הושאל לשנה אחת ואחזור לביתר. כמובן שמבלי לחשוב יותר מדי הסכמתי מיד ולאחר שבוע שיניתם את דעתכם ואמרתם שרק מכירה על הפרק. הזוי! לפני כשבוע קיבלתי הצעה מקבוצת אטרומיטוס מיוון, קבוצה שסיימה מקום 4 בליגה היוונית. קבוצה עם שאיפות ומטרות ומשחקת במוקדמות הליגה הארופאית. כמובן שלא חשבתי פעמיים ומיד נסעתי להגשים חלום ולשחק בחו״ל. וְאָהַבְתָּ לְרֵעֲךָ כָּמוֹךָ משמעותה היא שהאדם צריך לאהוב את רעו כשם שהוא אוהב את עצמו. ציפיתי לקבל את ברכת הדרך מהמועדון שאני כל כך אוהב. מועדון שהייתי מוכן לחתום חוזה לכל החיים! אבל במקום זה המועדון בחר ללכת בדרך ההפוכה ולהכפיש את שמי. אוהדי ביתר ירושלים היקרים. אני רוצה שתדעו שאני אוהב את ביתר בכל ליבי. אני מאחל הצלחה מכל הלב למועדון היקר הזה. הלוואי ותזכו להביא כל תואר אפשרי למועדון ולעיר ירושלים. ביתר מעל הכל! ושוב תודה לכל האוהדים הנפלאים על התמיכה והאהבה לאורך כל השנים.

A post shared by Tal Kahila 6 (@talkahila6) on Jul 7, 2019 at 1:35am PDT