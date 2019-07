קשר ניגרי מרשים בבני יהודה, שיר צדק יצטרף?

מוחמד גדיר חתם הערב על חוזה לשנתיים ויצטרף לאימוני הקבוצה בתחילת השבוע הבא. גדיר אמר לאחר החתימה: "כיף להצטרף למועדון גדול כמו בני יהודה ת"א. מקווה שיחד נמשיך את ההתקדמות של המועדון. מחכה כבר לפגוש את הקהל הכתום".

