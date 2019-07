סלליך: אף אחד לא יעשה בשבילנו את השינוי

ועכשיו #איבדתם את התמיכה שלי ....#תסתדרו במאבק #שלכם ....קשה לראות את זה ולתמוך #בכם ....הייתה #לכם הזדמנות מצויינת לגרום לכל המדינה ללכת #אחריכם .... #אתם מאבדים את תמיכת הציבור #שאתם מתפרעים ככה .... הפעם #הגזמתם לגמרי .... היינו #בעדכם אבל כבר לא יותר ....#העדה הזאת הגזימה ....#האתיופים האלה ....ככה מתנהגים מאיפה #שבאתם ולא כאן ... שתקנו ,נשכנו שפתיים והבלגנו , חיכינו בסבלנות כמו שרק אנחנו יודעים לשינוי המיוחל בחברה ...הרי אתם תמיד אומרים ״ האתיופים השקטים...הצנועים ...המכבדים ...האנשים הטובים ״ אבל לא עוד כי זה ממש לא עזר לנו אלא להפך ..!! ובגלל כל זה אנחנו נמצאים במצב הזה , בגלל שזה #שלנו_ולא_שלכם , בגלל שזה #אנחנו_ולא_אתם , ואם אנחנו לא נעשה את השינוי שנדרש אפחד אחר לא יעשה בשבילנו #אתם לא !!! #צדק_צדק_תרדוף וזה בדיוק מה שאנחנו עושים ?? #לא_לאלימות #לא_לגזענות #אנחנו_לא_נוותר ???

