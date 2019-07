סירושטיין במגעים מתקדמים עם קבוצה מתאילנד

זוכרים את עידו: הקבוצה תקיים ב-8.7 (יום שני, 19:00) משחק ידידות נגד הפועל רמת השרון באצטדיון גרונדמן, לזכרו של סמל ראשון עידו בן ארי ז"ל, תושב העיר, שנפל בפעילות מבצעית בעת מילוי תפקידו בנובמבר 2016. עידו היה אוהד בית"ר ירושלים מגיל קטן, ומעל למיטתו בצבא היה תלוי דגל הקבוצה. אביו של עידו, נמרוד , אמר: "אני מלווה את בית"ר ירושלים כבר 20 שנה, הולך לכל המשחקים, והקבוצה נכנסה לנו ללב כשהביעה הסכמה לעשות את טקס הזיכרון לעידו. מבחינתנו זה כבוד עצום לקבל מבית"ר ירושלים, אנחנו מאושרים מההזדמנות". מנכ"ל המועדון, מוני ברוש, הוסיף: "זאת זכות גדולה בשבילנו להנציח חלל צה"ל ואוהד הקבוצה, ולקחת חלק באירוע כל כך חשוב. אנחנו מתכוונים להמשיך ולהנציח אוהדים שלנו בדרכים שונות ולדבוק בערכים של המועדון, לתת כבוד למשפחת בן ארי וליישם את האמירה שלנו 'ואהבת לרעך כמוך'". הכניסה חופשית, בואו לתת כבוד.

