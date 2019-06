לראשונה: כל האירוע המרכזי ב-WSOP בשידור ישיר

30/06/2019 12:46 מאת איתי פונט



אליפות העולם בפוקר חוגגת 50 שנה ולאס וגאס מתמרקת לקראת פתיחת ה”מיין איוונט”, האירוע המרכזי של האליפות, שייפתח ביום רביעי במלון ריו שבעיר החטאים. לראשונה בישראל האירוע המרכזי ישודר במלואו בערוץ ONE.

האליפות עצמה החלה ב-28.5 ותסתיים ב-16.7 ובמהלכה משוחקים 89 טורנירי פוקר מסוגים שונים, שבסוף כל אחד מהם מחולק פרס כספי וכן צמיד זהב יוקרתי (צמיד מעוטר ב-120 יהלומים במשקל של 138 גרם). עד כה חולקו פרסים בסך 125 מיליון דולר ב-60 טורנירים שכבר שוחקו, והיד עוד נטויה.

אך הדובדבן שבקצפת הוא האירוע המרכזי המשוחק בסגנון נו לימיט (No Limit) טקסס הולדם, הנפוץ והמוכר לחובבי הענף. בשנה שעברה חולקו פרסים בסך 74 מיליון דולר ל-1,182 שחקנים ב”מיין איוונט”. השנה התחזיות הן כי יירשמו בין 8,000 ל-9,000 שחקנים לאירוע המרכזי, וכתוצאה מכך צפויה עלייה משמעותית לסכום פרסים שעוד לא נראה כדוגמתו למתחרים שיעפילו לשלב הכסף.

אלוף ה"מיין איוונט" של 2018, ג'ון סיין, זכה בצמיד הנחשק בשנה שעברה לאחר שניצח 7,874 שחקנים וגרף סכום של 8.8 מיליון דולר לכיסו. סכום השיא לזכייה באירוע המרכזי נרשם ב-2006, אז ג'ימי גולד האמריקאי זכה בסכום שיא של 12 מיליון דולר בתחרות עם שיא הרשמות של 8,773 שחקנים.

וכמובן, אי אפשר שלא להתייחס להצלחה הגדולה של הישראלים. לאורך השנים באליפויות העולם בפוקר הייתה הצלחה ישראלית רבה ואמיר להבות הגיע הכי רחוק בטורניר המרכזי כאשר ב-2013 סיים במקום השלישי היוקרתי וגרף פרס בסך 3.7 מיליון דולר. השנה עד כה שחקנים ישראלים זכו באליפות הנוכחית כבר ב-5 צמידי זהב ב-60 הטורנירים שכבר שוחקו, מה שמציב את ישראל במקום השני אחרי ארצות הברית בדירוג המדינות המחזיקות במספר הצמידים הגבוה ביותר באליפות הנוכחית.

ערימות של כסף באליפות העולם בפוקר (רויטרס)

הבולטים בזוכים הישראלים השנה הם אסי משה, שסופר כבר צמיד שלישי בקריירה וגם שלשל לחשבונו כרבע מיליון דולר על הדרך, וכמובן אלי אלעזרא שזכה בצמיד נוסף השנה, הרביעי בקריירה, אך לא פחות חשוב מכך – הוכרז השבוע כחלק מרשימה היוקרתית של 50 שחקני הפוקר הטובים בהיסטוריה.

אז כל מה שנשאר לומר זה Shuffle Up And Deal (אמרה מסורתית הנאמרת בתחילת כל טורניר) וליהנות משידורים ישירים של אליפות העולם בפוקר בערוץ ONE. ואולי, רק אולי, גם נשמע את התקווה מתנגנת במלון ריו שבלאס וגאס.