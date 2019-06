עמירן שקלים פרש: מרגיש שזה הזמן הנכון

הגיע הזמן לסיים פרק משמעותי בחיים שלי ולהתחיל דף חדש. אני בן 31 ומרגיש שזה הזמן הנכון, הגוף יכול לתת עוד כמה שנים טובות בכדורגל אבל הראש אומר דיי. זכיתי להיות אחוז קטן שמצליח למנף את הדבר שהוא הכי אוהב בעולם לקריירה מקצוענית ולחוות רגעים שאני מאחל לכל בן אדם במהלך החיים שלו. הכדורגל זה חלק בלתי נפרד מהחיים שלי ונהניתי מכל רגע. אדם חווה במהלך החיים עליות וירידות, בענף הכדורגל החוויה הזאת מתעצמת, יום אחד אתה על גג העולם, אחרי ניצחון גדול, משחק גדול, אוהדים ששרים לך ואינסוף הודעות על כמה אתה ענק ושבוע אחרי אתה מושמץ בתקשורת וסופג קללות ועצב גדול זה הכדורגל. אי אפשר לתאר את ההרגשה של אחרי ניצחון גדול או גול שכבשת, הרגשה עילאית ושווה כל רגע של טיפת זיעה ועבודה קשה שהשקעת. גדלתי במכבי תל אביב ועברתי מספר קבוצות במהלך הקריירה שלי אבל המועדון שהרגשתי בו הכי טוב לאורך הקריירה בבוגרים היה הפועל פתח תקווה, הרגשתי הכי מחובר אליו ובכל פעם שעליתי על המגרש במדי הקבוצה הרגשתי חיבור אחר למדים לאוהדים ולמועדון. אף פעם לא הייתי הכי טוב או הכי מהיר אבל בעיניים שלי תמיד נתתי את הטוב שלי ואת הנשמה שלי. תמיד הייתי שם בשביל כולם, כחבר, יועץ , מאמן ותמכתי לאורך כל הדרך בחבריי לקבוצה, עזרתי לצעירים ותמיד טובת הקבוצה עמדה לפניי. אוהבים להגיד על הכדורגלן הישראלי הממוצע שהוא עצלן ואוהב לעגל פינות אבל יש לי חדשות בשבילכם נהפוך הוא הכדורגלן הישראלי חרוץ נחוש וחדור מטרה ויש לו רצון עז לעבוד קשה, ללמוד ולהיות הטוב ביותר. הדגש לא צריך להיות רק על השחקנים אלא גם באנשי המקצוע שמנהלים את הכדורגל, תשאלו כל כדורגלן איזה מאמנים הוא עבר לאורך הקריירה שלו, עם איזה תנאים/תשתיות הוא היה צריך להתמודד לאורך כל הדרך, אתם תבינו עד כמה המצב מקשה עליך כספורטאי, זה לא תירוץ, אבל כן קושי גדול. הכדורגל זה עבודה, מקצוע לכל דבר בשביל להשתפר אתה צריך שעות על גבי שעות של למידה ועבודה קשה ונכונה, ברוב המועדנים בארץ לא דורשים ממך את זה. באירופה הבינו מזמן שהספורטאי צריך את כל המעטפת במקום אחד בשביל להצליח שכוללת את הפן הפיזי המנטלי והתזונאי שתמקסם את יכולות השחקן. באירופה היום שלך מתחיל בבוקר ומסתיים אחר הצהריים, פה בישראל זה שונה, אתה צריך לדאוג בעצמך לכל המעטפת על מנת למקסם את היכולות שלך. אז כן יש בארץ קבוצות שיודעות לעשות את זה נכון (בעיקר איפה שיש כסף והרמה עולה בהתאם). יש מאמנים עם הבנה גדולה בכדורגל שיודעים לגעת בשחקנים ותענוג לראות את צורת העבודה שלהם והכבוד...המשך לפוסט בתגובה הראשונה??????

A post shared by Amiran Shkalim (@amiranshkalim) on Jun 29, 2019 at 9:34am PDT