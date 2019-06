קלטינס נפרד: תודה על תמיכה חסרת תקדים

משפחת בית"ר היקרה סיימתי פרק נכבד מחיי במועדון הבית שלי. אני רוצה לומר תודה רבה על תמיכה ואהבה חסרת תקדים. תודה רבה למושיקו חוגג, יוסי בניון, אלי אוחנה, מוני ברוש והצוות על היחס החם והמקצועיות. תודה לאוהדים על כמה מהרגעים המאושרים והטהורים בחיים שלי, האהבה שקיבלתי לעולם לא תילקח כמובנת מאליה ואתם תמיד תהיו בלב שלי, אני אומר את זה בצורה הכי אמיתית ונרגשת, אתם ראויים לזה. עברתי לא מעט לאורך השנים אך האהבה והתמיכה שקיבלתי האפילו על הכל, כולל הגב שלכם ברגעים הפחות טובים. כל שנותר לי הוא לאחל לכם המון הצלחה ולצאת לדרך חדשה ומאתגרת. שלכם, מספר 3, דוד קלטינס ????????

