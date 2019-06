אולימפיאקוס שיחררה את יאניוטיס למכבי ת״א

Δεν θα ξεχ?σω ποτ? ?λες τις στιγμ?ς που ?ζησα στην ομ?δα αυτ? τα 7 χρ?νια... ?λα ?σα ?χουν συμβε? ?μορφα και ?σχημα κ?τι μου ?μαθαν στο ποδ?σφαιρο και στην ζω? μου!Να διευκριν?σω κ?τι: ?ζησα τον σ?λλογο απ την θ?ση του 4ου,του 3ου,του 2ου και του 1ου τερματοφ?λακα σταδιακ? χωρ?ς να παραπονεθ? για κ?τι και ποτ? μα ποτ? δεν ?βαλα τον εαυτ? μου π?νω απ? την ομ?δα, ?μουν αφοσιωμ?νος 100% εδ? και αυτ? δεν μπορε? να το αμφισβητ?σει ΚΑΝΕΙΣ...οπως ΚΑΝΕΙΣ δεν μπορε? να αμφισβητ?σει τον επαγγελματισμ? μου και το ποσο ?χω μ?θει να δουλε?ω...Θελω να Ευχαριστ?σω τον κ.Μαρινακη για την στ?ριξη του ?λα αυτ? τα χρ?νια...Ευχαριστ? μ?σα απ την καρδι? μου τον κ?σμο της ομ?δας που ακ?μα και στα δ?σκολα με βο?θησε και ?λαβα μ?νο αγ?πη!Ευχαριστ? ?λους τους προπονητ?ς,τους αναλυτ?ς,τους γυμναστ?ς και τους συμπα?κτες που συνεργ?στηκα! Ευχαριστ? τους φυσικοθεραπευτ?ς,τον γιατρ?, τους φρ?ντιστες και ?λους τους ανθρ?πους που ?ταν στο ρεντη κ?θε μ?ρα και δεν μας ?λειπε τιποτα!αντιο Ολυμπιακ? μου??

A post shared by @ andreasgianniotis on Jun 21, 2019 at 12:59pm PDT