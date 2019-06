אשכנזי: הגעתי מליגה א', חלמתי להביא הישגים

לפני שנתיים הגעתי לבני יהודה כשחקן צעיר מליגה א', קיבלתי הזדמנות וקיוויתי להצליח לקחת אותה בשתי ידיים. חלמתי להגיע להישגים, לא רק בשבילי, אלא גם בשביל האוהדים והמועדון הגדול הזה. אחרי זכייה בגביע המדינה ועונה מרגשת שבה קיבלתי חום, אהבה ותמיכה ענקית מכל עבר, אני נפרד ממועדון שחישל, לימד ונתן לי את הכלים להתקדם ולהצליח. אני רוצה להודות מכל הלב להנהלת בני יהודה ולצוות המקצועי שליווה אותי, האמין בי ותמך בי לאורך הדרך וכמובן להודות לאוהדים על שנתיים קסומות, על הטירוף שהכנסתם בי, על התמיכה והמוטיבציה שנתתם לי, תמיד תהיה לי פינה חמה בלב עבורכם. בני יהודה הייתה הצעד הראשון שלי בליגת העל ולעולם לא אשכח את ההזדמנות הגדולה שניתנה לי. אוהב המון, יובל אשכנזי

