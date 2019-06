בבני יהודה מרוצים מהרכש הכפול: עסקה טובה

בני יהודה תל אביב ומכבי חיפה הגיעו הערב לסיכום בנוגע להעברתם של עמית זנטי ואיתן וולבלום לשכונת התקווה. כחלק מהעסקה יעברו דולב חזיזה ויובל אשכנזי למכבי חיפה. זנטי, בן 22 סיכם על חוזה ל-4 שנים. וולבלום, בן ה-22, המשחק כקשר במרכז השדה, סיכם גם הוא ל-4 שנים בכתום. אנחנו רוצים לנצל את ההזדמנות בשביל להגיד תודה ענקית לאשכנזי וחזיזה על תקופה נפלאה בכתום ולאחל להם המון בהצלחה בהמשך. ולכם, עמית ואיתן, ברוכים הבאים/שבים למשפחה הכתומה.

A post shared by בני יהודה תל אביב (@bnei_yehuda_tlv_official) on Jun 20, 2019 at 12:32pm PDT