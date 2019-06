שיימן עוזב את ישראל וחוזר להולנד: בטוח שאחזור

‏אחרי שמונה שנים בארץ הגיע זמן לפוסט בעברית?? ‏אני לא מעלה את התמונה הזאת בשביל לעצבן ‏אנשים בביתייר. מודה לשנה ששיחקתי ‏בקבוצה גדולה כמו ביתייר. ‏זה לא הסתדר כמו ‏כולנו רצינו אבל הכל לטובה. היום אני לא רק נפרד מירושלים. ‏אני גם אומר שלום למקום שהיה בית ל8 שנים. ‏והתמונה הזאת הזיכרון הכי יפה מהשנים האלה. בגלל סיבות אישיות עם המשפחה החלטתי לחזור להולנד ‏ולחפש קבוצה שם ‏לעונה הקרובה. כי כל הכדורגל, ‏החלום הזה, ‏‏בזכותם. בטוח שאני יחזור מהר. ?????? #familyfirst

A post shared by Samuel Scheimann (@scheimann18) on Jun 11, 2019 at 5:41am PDT