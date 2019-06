סימפסון: אנחנו בהחלט רוצים לזכות באליפות

11/06/2019 08:12 מאת עמית קרקו



דיימון סימפסון מטביע (רדאד ג'בארה) דיימון סימפסון מטביע (רדאד ג'בארה)

איזו עונה עוברת על מכבי ראשון לציון, עונה שקשה אפילו לתאר אותה במילים אך ניתן אולי לסכם בכך שהקבוצה בכתום עלתה אמש (שני) לגמר השלישי שלה העונה, אחרי שגברה 92:86 על מחזיקת הגביע, הפועל ירושלים. החבורה של גיא גודס "החזירה" לירושלמים על ההפסד בגמר הגביע עם ניצחון גדול ועלייה לגמר הפיינל פור בעוד היא רחוקה משחק אחד מתואר האליפות.

"עוד צעד אחד קטן ואפשר יהיה לפרוש", כך הצהיר בסיום בעלי מכבי ראשון לציון, יצחק פרי ספק ברצינות, ספק בצחוק, כשלא הצליח להוריד את החיוך מפניו, "עוד ניצחון אחד. הקבוצה הפגינה אופי, היינו כבר ב-11 למטה נגד ירושלים ונגד קבוצה כזאת לחזור לגמור עם שש למעלה זה מראה על קבוצה עם אופי, עם צוות מאמנים ענק ושחקנים טובים, מונרו אמרתי? עוד לא ציינתי אותו עדיין. גיא מאמן ענק, אמרתי את זה אחרי המשחק נגד חולון בסדרה ואגיד גם עכשיו, הוא מנהל את המשחק בשקט כשאפילו אני לא מצליח להפריע לו וזאת באמת תכונה שאי אפשר להסביר. זאת העונה ביותר של טישמן מאז הוא עלה לבוגרים, לא יודע איפה הוא היה עד היום אבל הוא מפגין באמת יכולת מדהימה".

אחרי פיגור של 11 נקודות ברבע השלישי, מכבי ראשון לציון הצליחה להפוך את התוצאה ולהמשיך את מסע המופלא שלה העונה הרבה זכות תצוגה מדהימה של דיימון סימפסון שסיפק 28 נקודות ולא פחות מ-20 ריבאונדים (!). אחרי זכייה בגביע ווינר והפסד כאמור בגמר הגביע, הפעם בראשון לא מוכנים להגיע נחותים מול האלופה מאשתקד שנציגיה כמו עוזר המאמן וליקו פרוביץ', מייקל רול, ג'רמי פארגו ואלכס טיוס צפו ביציע בעת המשחק השני ועזבו את האולם עם סיום ההתמודדות.

דיימון סימפסון (חגי מיכאלי)

בחזרה לסימפסון שבאמת הגיע לוהט במיוחד למשחק מול הירושלמים, "ירושלים קבוצה נהדרת, זה לא היה משחק קל, זה היה פיזי, יש להם כל כך הרבה שחקנים גדולים, היינו ממש עייפים בסיום המשחק, אבל אני מודה לשחקנים שמשחקים סביבי. לא שמתי לב לירושלים יותר מדי, אני חושב ששיחקנו ממש חזק וביצענו כמו שצריך. אין ספק שהפלייאוף דורש מכולם להרים את רמת המשחק, ככל שאני מתבגר אני רוצה לזכות במשהו, ואין ספק שזה מה שאני מראה על המגרש. כולם פה עובדים ממש קשה ובכל יום מישהו אחר יכול להתעלות. אנחנו בהחלט רוצים לזכות באליפות".

כפי שציין הבעלים, בקבוצה פרגנו לנמרוד טישמן שסיפק עוד משחק טוב שלו עם 16 נקודות, כהמשך ישיר למשחקים האחרונים שלו בסדרה מול הפועל חולון. כמו כן, ציינו את קמרון לונג המצטיין של הפלייאוף שהמשיך במומנטום החיובי מבחינתו עם 19 נקודות. "כולם שיחקו בגישה של אין לנו מה להפסיד וזה היה המפתח" אמרו במועדון, "ידענו שנצטרך לתת את הכל ולקפוץ על כל כדור וזה מה שעשינו גם".

פחות מדקה לסיום, הכתומים כבר הרגישו את הניצחון בכיס שלהם אך לא יצאו מגדרם כשגלעד זיו מנכ"ל המועדון קם ממקומו והיה מאושר מעוד איבוד כדור של היריבה. פרי דווקא נשאר במקומו והרשה לעצמו להזיז מעט את הפנים לכדי חיוך כשהסתובב למאמנו שנראה עדיין חדור מטרה ואמר, "הם שרים להם יאללה הביתה" דיבר על האוהדים שעשו את הדרך הדיי קצרה מראשון לציון לתל אביב ועודדו ללא הרף.

גיא גודס (רדאד ג'בארה)

שניות בודדות ולאחר החטאה ירושלמית, ניתן האות לחגיגות כשגיא גודס הסתובב לעוזרו, דרור כהן והשניים התחבקו מאושרים מאוד. עם הירידה לחדר ההלבשה, נשמעו הקריאות המוכרות מחדר ההלבשה של החבורה מעיר היין שקראו "ONE MORE TO GO" בעודם מכוונים את עצמם כבר לגמר ביום חמישי הקרוב.

הקהל שכאמור נשאר דקות ארוכות לאחר המשחק, קראו אליהם את גודס ומחאו לו כפיים כאות הערכה על השינוי שחולל בקבוצה הכתומה כשמיד לאחר מכן קיבל עידוד אישי של "MVP", סימפסון שחגג עם האוהדים וירד אחרון לחדר ההלבשה, שם התקבל בתשואות רמות על ידי חבריו. בין החוגגים על הפרקט ניתן היה למצוא גם את שחקן נבחרת ישראל וחובנטוד בדאלונה הספרדית, שון דאוסון שבא לתמוך בקבוצתו הקודם ביחד עם אביו, ג'ו וזכה לשמוע את הקהל הכתום שר לו.