חוגג קיבל הודעות מאיימות מאוהדים ויגיש תביעה

הוא נשאר צהוב שחור: הקשר עלי מוחמד סיכם על הצטרפותו לקבוצה לשלוש השנים הבאות. בניון: ״מדובר בתוספת כוח משמעותית עבורנו, עלי מוחמד היה אחד השחקנים המצטיינים בליגה בעונות האחרונות והצטרפותו אלינו בהחלט מהווה אמירה בנוגע לבניית הסגל העמוק והחזק שלנו״.

