שחקני ישראל ערכו טקס באנדרטה לנספים בשואה

ביקרנו הבוקר באנדרטה לזכר מרד גטו ורשה וערכנו טקס לזכר הקורבנות, חוויה עוצמתית מאוד אנחנו פה כדי להישאר !??????

A post shared by Eran Zahavi (@eranzahavi) on Jun 9, 2019 at 3:51am PDT