אלברמן פרש בדמעות: גאה על הדרך שעשיתי

על 7 עונות בלתי נשכחות בצהוב, על 5 תארים, על אלפי התיקולים שגרמו לנו להתרגש בכל פעם מחדש שיש לנו את גל אלברמן וגם על הרגע הזה. תודה! #????6

A post shared by Maccabi Tel Aviv FC Official (@maccabitlvfc) on Jun 6, 2019 at 8:53am PDT