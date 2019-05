מאור בוזגלו: אני שחקן חופשי ורשאי לסרב להצעה

זה לא שיר פרידה זה בסה"כ סיכום עונה עמוסת אמוציות, רגעים אישיים טובים יותר וטובים פחות, רגעים קבוצתיים מאתגרים ולא תמיד פשוטים ואהבה אינסופית מהאוהדים. אומרים שסטטיסטיקה לא משקרת וב-25 הופעות בלבד (שווה ערך ל16 משחקים) הצלחתי להיות מעורב בעשרה שערים. מצד אחד מספרים לא רעים יחסית לחזרה מפציעה לא פשוטה, מצד שני אפשר וצריך יותר. אני רוצה להגיד תודה גדולה לצוות של בית"ר ירושלים מלמעלה ועד למטה. לאוהדים שהרעיפו ולהנהלה שהביאה אותי. חשוב לי להאיר נקודה חשובה שמצליחה לבלבל הרבה אנשים. אני שחקן חופשי, על כל המשתמע מכך. הגעתי ככזה לבית"ר ועכשיו תמה לה עונה. כפי שאני רשאי לבקש או לסרב, כך המועדון רשאי לבקש או לסרב. זה לא שחלילה אני תחת חוזה, הכל פתוח והכל על השולחן, גם בבית"ר ירושלים. אני שמתרכז במשחק, אנצל את הזמן לנוח, להתחזק ולהשתפר עוד יותר ואתן למי שצריך לעשות את העבודה "השחורה". חופשה נעימה, חוזרים בקרוב ?????????? #MB11

A post shared by MAOR BUZAGLO (@buzaglomaor_11_official) on May 27, 2019 at 12:30am PDT