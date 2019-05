אבי נמני: אני לא אתן לשפוך את דמו של דאבור

אוהדים יקרים, ראשי ההתאחדות והנבחרת הנכבדים, ראשית כל, אני חייב להדגיש שכל מחלוקת (באם קיימת) תיפתר בפורומים המתאימים לכך ולא ברשתות החברתיות. כך היה וכך יהיה ואני תמיד מכבד את המסגרת אליה אני שייך. שנית, כדורגל זה אהבת חיי ובזכות הכדורגל הפכתי להיות מי שאני, בנוסף לזה שזה מקור פרנסה, לכן תמיד עשיתי את כל מה שביכולתי על מנת להחזיר לקהל על כל האהבה שהוא מרעיף עלי, לקבוצות ולנבחרת על האמון שהם נותנים בי, ואת כל כולי אני מקדיש לכדורגל לקהל לקבוצות ולנבחרת! בימים האחרונים, ובעל כורחי, מתחוללת מעין סערה סביב נושא החתונה שלי ומשחקי הנבחרת, ומכיוון שנזרקו לחלל האוויר כל כך הרבה דברים לא מדויקים וחצאי אמיתות (בלשון המעטה) ראיתי לנכון להעלות פוסט הבהרה זה על מנת להעמיד דברים על דיוקם ולשים אותם בפרופורציה הנכונה. את תאריך החתונה קבענו אני וארוסתי לפני שנה וחצי בערך, הרבה לפני שנקבעו תאריכי משחקי הנבחרת. יוני 2019 זו היתה התקופה הכי אידיאלית לקיום החתונה, פגרת קיץ ומאוד התאים עם האילוצים של ארוסתי ובכל מה שנוגע ללימודים שלה (יש לציין שוב שצמד המשחקים של הנבחרת לא היו כלל באופק באותם ימים). כשנודע לי על הסמיכות בין תאריכי משחקי הנבחרת לבין החתונה ניסיתי בכל כוחי להזיז ולשנות דברים על מנת כן לשחק בנבחרת וכן לקיים את שמחתי, אפילו נשקלה האופציה לדחות את תאריך החתונה, ניסיון שנכשל כל הבחינות, גם לוגיסטית זה היה פשוט בלתי אפשרי. זו האמת שלי, ועל כוונות כאלה או אחרות שמנסים לייחס לי אינן נכונות וגורמות לי ולנבחרת עוול גדול! אני וראשי הנבחרת וההתאחדות בקשר רציף ופתוח גם בעניין זה כמו בעניינים אחרים, וכל אשר על ליבי אני אגיד להם ישירות ובערוצים המקובלים ולא דרך הרשתות החברתיות או התקשורת. כמו כל ילד וכמו כל כדורגלן, תמיד חלמתי לשחק עבור הנבחרת, במקרים מסויימים מאוד התאכזבתי כשלא הייתי בתוכניות וכשלא קיבלתי את ההזדמנות, אף פעם גם לא הסתרתי זאת, אז איך יש אומץ לחלק מהאנשים להגיד שאני לא רוצה לשחק בנבחרת?! כמו תמיד אני מאחל הצלחה לנבחרת בין אם אני משחק על כר הדשא או צופה מהספסל או יושב ביציע ומקווה שביוני השמחה תהיה כפליים, גם אחגוג את הניצחונות של הנבחרת וגם אחגוג את החתונה שלי במקביל. בהצלחה!!

A post shared by Moanes Dabbur (@moanesdabbur) on May 23, 2019 at 6:28am PDT