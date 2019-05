ערן זהבי ודיא סבע בסגל הנבחרת, גם בן שהר

סגל נבחרת ישראל למשחקי יורו 2020 נגד לטביה ופולין! בהצלחה לבחורים! #one_heart_one_goal ??????????????

A post shared by ההתאחדות לכדורגל בישראל (@israel_football_association) on May 23, 2019 at 2:22am PDT