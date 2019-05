פארגו סתר את הודעת מכבי: בולשיט, אני בסדר

23/05/2019 08:41 מאת עמית קרקו



פארגו. מלחמת גרסאות (שחר גרוס) פארגו. מלחמת גרסאות (שחר גרוס)

פצוע? ג׳רמי פארגו מגיב לאוהדים, “הפסיקו עם דיווחי הבולשיט, אני בסדר״. כך השיב רכז מכבי תל אביב בעמוד אוהדים של הקבוצה בו פרסמו את הודעת המועדון הרשמית על כך שחש כאבים באימון לקראת הדרבי שייערך הערב (חמישי) ב-21:00.

הצהובים יפתחו את סדרת הפלייאוף שלהם בדרבי מול הפועל תל אביב, כשהם במומנטום של שמונה ניצחונות ונראים בכושר טוב. אולם, נראה כי העניינים רחוקים מלהיות רגועים בגזרת הצהובים. כפי שפורסם ב-ONE לאחר המשחק של הקבוצה מול עירוני נהריה, ישנו משבר בין המאמן יאניס ספרופולוס לבין פארגו, שכבר אינו זוכה לקרדיט ונראה כי לא מתכוון להישאר חייב.

אתר ספורט ONEראשיתוצאות LIVEגליצ'ים בלאק: "נהיה מוכנים מול מי שיהיה מולנו"

אימון הקבוצה החל אמש בשעה 13:30 לערך, השחקנים עלו על הפרקט בעוד אנשי התקשורת היו נוכחים באולם כדי לקיים ראיונות לקראת המשחק. 20 דקות לאחר מכן הונחו הכתבים לצאת מהאולם והאימון יצא לדרכו, אלא שבשעה 14:14 הוציאו מהקבוצה הודעה רשמית בזו הלשון: ״שלום לכולם. כזכור, בתחילת החודש ג'רמי פארגו חש רגישות בברכו וקיבל מנוחה לפני המשחק מול ראשל"צ. היום, חש פארגו כאבים בברכו בתחילת האימון. הוא נטש את האימון ונסע לערוך MRI״.

דקות לאחר מכן פורסמה ההודעה בעמוד האוהדים של הקבוצה באינסטגרם Maccabitlv5 בליווי תיוג של השחקן. פארגו שראה בעקבות כך את הפרסום בעמוד, הגיב מהאינסטגרם הפרטי שלו וכתב ״stop with this bullshit reports!!!! I am just fine” ולא שכח להוסיף פרצוף עצבני לאחר מילים אלו. אז האם האמריקאי סובל באמת מפציעה או שהמשבר עם המאמן מחמיר? כך או כך נראה כי הרכז לא ממש מתחבר לפרסומי המועדון על כאבי הברכיים שלו.

תגובת מכבי תל אביב: “ג'רמי פארגו נטש אתמול את האימון בגלל כאבים בברכו ועבר בדיקת mri בברך בביה"ח איכילוב בתמיכתו של ד"ר גיל רצ'בסקי רופא הקבוצה. לאחר הבדיקה הוחלט על המשך טיפולי פיזיותרפיה וחזרה לפעילות במקביל. אין צורך בטיפולים נוספים. בנוסף, מאז אתמול מקבל פארגו הודעות תמיכה רבות מהאוהדים שמייחלים להחלמתו המהירה. ההודעות האלה מסעירות אותו מאחר ובסך הכל מדובר ברגישות ובפציעה שאינה חמורה כפי שהתברר בבדיקה”.