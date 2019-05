צפו בברצאלי נפרד בדמעות, דל פיירו: אתה אגדה

Oggi è la tua ultima partita da giocatore, Andrea. Con te ho avuto il privilegio di condividere tanti momenti importanti, tra i più indimenticabili della mia carriera. Insieme siamo diventati Campioni del Mondo, insieme abbiamo vinto uno scudetto alla Juventus che ha aperto un ciclo memorabile, che tu hai vissuto tutto fino al ritiro, diventando una leggenda del Club e del calcio italiano. Complimenti per quello che hai fatto e quello che hai dato al calcio! E in bocca al lupo per ciò che darai: la tua conoscenza del gioco che amiamo è un valore prezioso, che saprai trasmettere ai giovani calciatori. Un grande abbraccio Ale. #ADP10

A post shared by Alessandro Del Piero (@alessandrodelpiero) on May 19, 2019 at 11:03am PDT