שברון לב במכבי נתניה: לקחו לנו גביע מהידיים

אחרי ערב של דמעות, ולילה ללא שינה, ובוקר במיטה - צריך לקום מחדש. לצאת ולאסוף את עצמך. כי ביום ראשון יש עוד משחק, פשוט ככה, בליגה, מול אותה בני יהודה. צחוק הגורל, אולי דוקא הוא יקרב אותנו למטרה האירופית. אני רוצה לומר לאוהדים של נתניה - אני פה רק מהעונה. אבל כמה שריגשתם אותי. והשיא היה אתמול. התפאורה, העידוד - זו זכות להיות חלק מכם. אני בטוח שמכבי נתניה עוד תגיע למעמדים ותארים כאלה. כל כך מגיע לכם ולמועדון הזה. שלכם, מוחמד. יאללה נתניה!

A post shared by mohamedzbedat7???? (@mohamedzbedat7) on May 16, 2019 at 5:10am PDT