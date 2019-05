"רציתי לפרוש בבית"ר, המאמן לא נתן לי צ'אנס"

השנה האחרונה היתה השנה הכי קשה ומאתגרת ברמה המקצועית... עברתי המון בחיי המקצועיים, לטוב ולפחות טוב, ולאורך כל השנים תמיד דיברתי על הדשא. בשנה האחרונה הסתיים פרק במועדון שהיה לי לבית, קהל שהוא משפחה, עיר שחיבקה ומחבקת אותו. מועדון שאני אוהב ואוהב כל חיי, מועדון שראיתי את עצמי מסיים את הקריירה שלי בו אך מסיבות שונות שלא רלוונטיות עכשיו זה לא קרה. בעוד יומיים גמר הגביע ואני מתרגש כאילו אני עדיין חלק מהמועדון ואני מאחל לאחים שלי להביא את הגביע שכ״כ מגיע ומחכים לו. הגעתי לבית״ר והאמנתי שאוכל להמשיך ולשחק ולהתחזק בזכות אהבת הקהל והחום שקיבלתי אך לצערי וכולם שמעו וראו שהגעתי למאמן שלא ממש נתן לי צ’אנס וגם בהמשך לא מצאתי את מקומי. לומר שזה עבר לידי, ממש לא. אני חי ונושם כדורגל, זה תמיד היה כל עולמי. הדבר שעושה אותי מאושר והדבר שאני הכי טוב בו. עברתי לקטמון שזה מועדון שאין צורך להרחיב במילים עד כמה שהוא מיוחד, משפחתי ומדהים, במטרה לעלות ליגה ולצערי זה לא קרה. לאורך השנה הזאת קיבלתי המון אהבה ותמיכה מכולם אך הקרובים אלי יעידו שבחרתי קצת להתרחק ״ולהעלם״ השנה הזו היתה קשה מקצועית בגלל טעויות שגם אני עשיתי ואני מצר על כך. ברמה האישית קיבלתי את המתנה הכי גדולה שאדם יכול לקבל, הפכתי לאבא לינאי הנסיך שלי. מקצועית, השנה הזאת יכלה לגמור לי את הקריירה. סיום ההתקשרות מול נתניה היתה טעות ששני הצדדים טעו והתעקשו והייתי צריך לנהוג אחרת. בעונה שעברה זכיתי להגשים חלום של כל שחקן ושיחקתי בנבחרת ישראל. אני, ערן לוי, השחקן שכל הזמן מדברים על המשקל שלו ובאותה נשימה על בישולים וגולים שלו, אחרי צולבת ואין ספור אנשי ספורט שכבר החליטו שלא אחזור לשחק, חזרתי ובישלתי ועבדתי והדובדבן היה הנבחרת. מהשיא הזה להגיע למצב שאני יושב ומסכם את העונה הנוכחית עד כה, זה אפילו לא מתקרב לתיאור ״סיוט שלא חלמתי עליו...״ גדולה היא לדעת לומר טעיתי ולתקן את הטעות ולעבוד קשה כדי לשפר ולחזור לעצמי. העונה לא הסתיימה אך חשוב לי לומר תודה לכל מי שתמך, חיבק, חיזק ואמר מילה טובה במהלך השנה החולפת. אף פעם לא הסתרתי את התשוקה והאהבה שלי למשחק ועד כמה אני חי את הכדורגל. אני יכול להבטיח שאני עוד אחזור לעשות את הקהל שאשחק עבורו מאושר, לבשל ולהבקיע ולהיות חלק משמעותי בדבר הנפלא הזה שנקרא כדורגל ישראלי. אוהב תמיד. ???

Eran Levi 99 ערן לוי. May 13, 2019