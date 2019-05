אלמוג בוזגלו: הקבוצה שאשחק בה תרוויח ובגדול

סוף סוף זה קרה ! חזרתי למקום שאני כל כך אוהב וזה כר הדשא. שמח שהפציעה מאחוריי ועכשיו יוצא לפגרה עם המשך של עבודה קשה לקראת העונה הבאה ואני מבטיח - חזרתי הרבה יותר טוב וחזק מלפני הפציעה. מפה אני רוצה להודות על 8 חודשים של שיקום מאסיבי וסיזיפי עם הפיזיותרפיסט דני שטיין שעבד איתי בשעות לא שעות ונתן מעצמו מעל ומעבר כדי שאחזור הכי טוב שאפשר. דני ביבס מאמן הכושר שעבד איתי לאורך החודשים האחרונים על כר הדשא. דוד בובליל שעשה איתי המון אימוני כוח אישיים איתי ברמה הכי גבוהה והעניק לי המון. ד״ר בצלאל פסקין שנאלץ לפתוח לי את הברך לא פחות מ3 פעמים גם לאחר הניתוח ועשה את המקסימום בשביל שאחזור הכי טוב. לאישתי המדהימה שהייתה סביבי 24/7 גם ברגעים שנשברתי פשוט ידעה להרים אותי ולהגיד את המילים הנכונות אני אוהב אותך ! לכל האוהדים מודה לכם על התמיכה האינסופית בכל שלב ושלב מעריך כל אחד ואחד מכם ומבטיח להחזיר לכם כמה שאוכל. ומפה אני מסתכל הלאה אל העונה הבאה, כרגע אני שחקן חופשי ואני יכול להבטיח שבכל מקום שאהיה אני אתן את המקסימום ואני בטוח שהקבוצה שאשחק בה תרוויח ובגדול. תודה רבה ??

