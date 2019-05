אשתו של סאבו: לאף אחד לא מגיע לחיות בפחד

?IVOT V IZRAELI: neviem ?o napísa?, doteraz mi behá mráz po chrbte...tri noci sa mi snívalo a zdalo o siréne, nechcela som pripisova? tomu ni? vá?ne, všetci vieme aká je sila myšlienok.... ale ona prišla, nie raz ale 3 krát po?as v?erajšieho ve?era, prvýkrát za tri roky ?o sme tu (mimochodom za celý de? ich bolo zhruba 500 a padalo okolo 450 rakiet) • Bolo okolo pol 11 ve?er, ?akali sme kým tatino príde z tréningu tak som uspávala Sebinka o nie?o neskôr ako zvy?ajne, a zrazu ten príšerný zvuk, ktorý nikdy nedostanem z hlavy, ešte doteraz mi znie v ušiach. Mala som pocit ?e som precitla niekde v roku 45 vo vojne. Rozbehli sme sa do safety room a po chvíli sme za?uli zneškodnenie rakety protiraketovým systémom, ten zvuk bola ako bomba, zem sa otriasla a siréna po chvíli utíchla. Zhruba po 10 minutách prišli ešte ?alšie dve. Celú v?erajšiu noc sme prebdeli v safety room kt, má špeciálne hrubé steny, pancierové dvere, a kryt na okne. V tú chvilu som sa nemohla do?ka? kedy u? bude ráno a zazvoní budík. Tatino ráno odišiel na tréning a Sebik sa ma spýtal ?i u? je tam sun a ?i u? nie je maják?? vysvetlili sme mu o ?o išlo a on to chápal, náš stato?ný chlapec. Viem ?e tie deti tu s tým ?ijú od narodenia, berú to ako nejakú prirodzenos? ich sú?astného ?ivota, no v tom našom to normálne z?aleka nie je, neviem pre?o sa to deje ale nikto si nezaslú?i ?i? v takom strachu ?o raz bude, kedy to príde, kto bude ?alší. uvedomujem si ?e v iných krajinách je aj horšie.Toto je tá da?! Hoci Izrael milujeme, odíšli sme z domu a museli sa prispôsobi? ?ivotnym podmienkam danej krajiny. Nie je to v?dy také lahké a krásne ako si myslíme a ako nam to instagram vykresluje ka?dý de?. • A on, môj man?el po celý ten ?as vtipkoval, bol kludný, nad vecou a ja stále nechápem ako to robí, niekedy by som si ukrojila z jeho flegmatickej povahy len pre seba. Som v?a?ná ?e v tej chvíli a skúsenosti cez ktorú sme išli sme boli spolu. ?akujeme za všetky správy ktoré sme dostali, sme v poriadku, hoci na ten šok a odporný zvuk len tak nezabudnem rovnako ako na moju predtuchu kt. ma opä? raz nesklamala.

A post shared by ????SLOVAK FAMILY, ELIŠKA SABO (@eliska.sabo) on May 5, 2019 at 2:39am PDT