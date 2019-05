כבר? בטיס רוצה את צ'אבי כמאמן בעונה הבאה

Nunca olvidaré esas palabras que me decía de vez en cuando en el túnel antes del partido: “Marc dame todas las que puedas y si tengo un tío encima... dámela igualmente”. ?? Cuelga las botas uno de mis referentes, con el que tuve el privilegio de compartir muchos momentos durante 5 años. Un 10 como futbolista, como compañero y persona. Tota la sort del món, Maki! ?????? @xavi

